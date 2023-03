Digitalització

La Vall Fosca impulsa el projecte ‘HidroPats! per fomentar el patrimoni industrial i cultural a través de la digitalització

La proposta, presentada per les investigadores Sígrid Remacha Acebrón i Ana Pastor Pérez, compta amb el patrocini de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, el Grup de Recerca de Didàctica i Patrimoni de la Universitat de Barcelona i l’Institut Noruec de Recerca en Patrimoni Cultural (NIKU). El projecte ha guanyat un ajut Joan Oró per a la comunicació científica en llengua catalana

El Museu Hidroelèctric de Capdella acollirà el projecte ‘HidroPats!’, que té com a objectiu empoderar als habitants de la Vall Fosca a través d'una proposta de cocreació d'itineraris culturals vinculats al coneixement del patrimoni industrial hidroelèctric amb l'ús d'eines digitals. A més, vol ser un instrument per a la inclusió jove i també d’envelliment actiu de les persones i que alhora fomenti un turisme cultural i científic més sostenible.



Ana Pastor, investigadora de la Universitat de Barcelona i de l’Institut Noruec de Recerca en Patrimoni Cultural (NIKU), afirma que es tracta d’un “projecte experimental que promou que el coneixement estigui a l’abast de tothom i es pugui transformar per arribar a més tipus d’usuaris”. Pastor apunta que la idea és que aquesta experiència es pugui extrapolar a altres indrets rurals.



La investigadora Sígrid Remacha Acebrón, adscrita a la Universitat de Barcelona (UB) i coordinadora del Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, explica que s’ha triat el Museu Hidroelèctric de Capdella per impulsar aquest projecte innovador “perquè és un espai i un recurs proactiu en la promoció de l'oci educatiu físic i virtual”. Remacha destaca que es planteja desenvolupar un laboratori d'experiències didàctiques científiques-culturals dins l'entorn digital dels elements que conformen el patrimoni industrial hidroelèctric i el seu entorn natural a la Vall Fosca.



Per la seva banda, la directora del Museu Hidroelèctric de Capdella, Eva Perisé, afegeix que el projecte, que s’engloba dins l’àmbit digital del museu, és una possibilitat immillorable per transferir coneixement entre el món universitari i la població local. A més, està alineat amb la missió del museu de ser un espai participatiu, on la població local té un paper destacat.





App interactiva d’itineraris culturals



El resultat final del projecte es materialitzarà en una app interactiva d’itineraris culturals. Els itineraris es faran segons el criteri dels habitants del territori. Seran les persones de la Valls les protagonistes del projecte i durant el mes de desembre es farà el llançament de l’app. L’aplicació resultant, feta pel veïnatge de la Vall Fosca, promourà l’ús de la llengua catalana i del dialecte pallarès per difondre el patrimoni del territori.



Per poder fer l’app, es faran cursos i tallers sobre eines digitals, dirigits a la població local, entre els mesos de juny i agost. Així mateix, tindran lloc tallers de mapping patrimonial, fotogrametria i conservació i eines digitals. Aquests tallers donaran eines de coneixement als participants perquè puguin gestionar, catalogar i difondre el patrimoni cultural de la Vall Fosca. A la vegada, aquests tallers mostraran als participants algunes de les accions que fan els equips especialitzats en la revalorització patrimonial.