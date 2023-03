Medi Ambient

La Plataforma Residu Zero denuncia que el Govern incompleix la vigent Llei de moratòria a la incineració

Dijous, 30 de març a les 11.30h, realitzaran una concentració davant de la Conselleria d’Acció Climàtica (Gran Via 612-614, a Barcelona), per mostrar el seu rebuig i visualitzar així, els conflictes de residus que ocasionen les polítiques continuistes d’aquest Govern i demanar un canvi de model.

La Plataforma Residu Zero (PCRZ) ha denunciat que el Govern incompleix la vigent Llei de moratòria a la incineració, alhora que es mostra incapaç d’aplicar polítiques per prevenir els residus i de presentar una veritable llei de prevenció.

Per aquest motiu i acollint-se a la celebració aquest 30 de març del dia Mundial Residu Zero proclamat per les Nacions Unides, realitzaran una concentració per mostrar el nostre rebuig, visualitzar els conflictes de residus que ocasionen les polítiques continuistes d’aquest Govern i demanar un canvi de model.