Sequera

La CUP de Reus proposa aturar el consum d'aigua del Siurana

La CUP de Reus proposa aturar el cosum d’aigua del Siurana i reaprofitar l'aigua, uns 5 milions de m3/any, que deix anar la depuradora municipal. Per a les ecologistes, el Govern s'hauria de centrar en la reutilització dels 1,5 milions de metres cúbics d'aigua que, anualment, i per la manca de manteniment de la xarxa, es perden. A més, les cupaires demanen que es convoqui el Comitè de Sequera per aplicar les mesures del Pla municipal d'Emergència en Situacions de Sequera.

L'abastiment de l'aigua de Reus prové en un 61% del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), un 27% de Riudecanyes-Siurana i un 12% de minats i pous. Segons les anticapitalistes, els pous i minats de la ciutat estan poc aprofitats, ja que "molts d'ells estan contaminats i alguns no estan ni equipats per poder extraure'n aigua", afirma Mònica Pàmies, regidora del grup municipal i alcaldable per a les properes eleccions. Tot i això, la cupaire assegura que aquesta no hauria de ser la font principal d'aigua, "però podria servir, en darrer terme, de font auxiliar", assegura Pàmies.

Segons dades de la Generalitat de Catalunya, el pantà de Siurana està al 7,5%, mentre que el de Riudecanyes es troba al 8,4% de la seva capacitat. Per altre costat, el de Mequinensa té, actualment, 1.007 hectòmetres cúbics i, per tant, està en estat d'alerta, "fet que considerem és prou important, tenint en compte que estem al mes de març", explica la regidora. Per tot, "volem que s'apliqui el Pla que vam aprovar l'any 2020, tot i que només contemplava mesures preventives els mesos estivals", exigeix Pàmies.

El grup municipal de la CUP de Reus i l'assemblea asseguren ser l'únic partit que comptava amb la gestió del recurs de l'aigua en el seu programa electoral del 2019. Per això, recorden que han treballat en la Taula del Siurana i per a la creació de la Taula de la Nova Cultura de l'Aigua de la ciutat de Reus. D'aquesta darrera taula, que s'ha convocat en dues ocasions, s'han extret unes conclusions a les quals les cupaires han presentat al·legacions. Segons Joan Ribas, de la comissió de medi ambient de l'assemblea de la CUP de Reus, "hem de remirar la xarxa urbana de Reus, perquè, encara que les fuites estiguin per sota de la mitjana de Catalunya, hem de continuar millorant la xarxa. A aquesta quantitat cal sumar-hi els 5 milions de m3 que cada any deixa anar la depuradora. Ambdues mesures poden aconseguir que sigui innecessari el nostre consum d'aigua del pantà Riudecanyes Siurana."

Les reserves amb les quals compta la ciutat provenen d'aigua de l'Ebre. Per aquest motiu, des de la CUP apel·len a la solidaritat entre els territoris en l'ús de l'aigua, ja que "hi ha gent més al sud del país que també necessita aquesta aigua, i també es pot acabar", etziba Arnau Martí, número dos de la llista electoral de la CUP de Reus.