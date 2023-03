LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona vol impulsar la taula de promoció econòmica i potenciar “l’escolta activa” amb el comerç local

Potenciar els vincles amb la UdG, el Trueta i el Parc Tecnològic, apostar per mancomunar serveis amb l’àrea urbana o introduir més progressivitat en els impostos, algunes de les propostes per fer una “Girona d’oportunitats”

Van parlar-ne amb Joan Pujades, cap d’obrador; l’empresària i antropòloga, Irene Gisbert; i la gerent del Mercat de Salt, Marta Julià

Guanyem Girona va celebrar ahir el seus segon acte del cicle iniciat per començar a explicar el seu pla de govern. La taula rodona celebrada a l’Espai Cívic Mercadal va ser presentat per la Sílvia Aliu, candidata, comerciant del carrer Nou i presidenta del Gremi de Carnissers de les comarques gironines. També hi van participar Joan Pujades, cap d’obrador d’una fleca, Irene Gisbert, empresària i antropòloga i Marta Julià, directora del Consell de Comerç de Pimec i gerent del mercat de Salt.

Sílvia Aliu va reivindicar la necessitat “d’un Ajuntament proactiu que acompanyi la gent que aixeca la persiana cada dia”. En aquest sentit, la candidat de Guanyem va explicar que en els últims anys els comerciants gironins han trobat a faltar “un govern més atent, que els escolti i tingui en compte les seves preocupacions, idees i propostes”. És per això que un eix central del pla de govern de Guanyem Girona per potenciar el petit comerç consistirà en l’impuls de la taula de promoció econòmica. Aliu ha assegurat que “l’Ajuntament i el comerç local es necessiten mútuament” i que per això “és necessària l’escolta activa des del govern amb els comerciants”.

Per la seva banda, l’antropòloga i empresària Irene Gisbert va descriure la importància de les ciutats dels 15 minuts per a la cohesió social: “Les ciutats parlen, negocien i s’ajuden. I sobretot protegeixen la seva gent. Necessitem una ciutat dels 15 minuts, que tingui molts centres per potenciar-ho”. En aquest sentit, Gisbert va definir els centres comercials com uns “dinosaures” perquè no satisfan les necessitats socials que sí que aporta el comerç local.

Marta Julià, gerent del mercat de Salt va, explicar que els mercats municipals estan a l’alça però va advertir que els hàbits de consum han canviat: “La gent ara demana tranquil·litat, degustacions, formacions amb producte de proximitat i per això cal adaptar els mercats a aquestes necessitats. La il·luminació, els espais amples són necessaris”. En aquest sentit, la ponent va recordar que el 2027 s’acaben les concessions del Mercat del Lleó i que per tant cal començar a treballar ara amb els paradistes per definir com volen que sigui en un futur.

Per la seva banda, Joan Pujades, cap d’obrador d’una fleca gironina, va posar en valor la feina artesana i l’especialització laboral: “La Formació Professional ha quedat com una cosa pels que no poden fer estudis universitaris o fer carrera funcionarial. A través dels oficis pots oferir una cosa diferent però avui en dia el prestigi està molt deteriorat. Costa molt trobar gent que vulgui treballar en un obrador perquè només es veu com una cosa temporal”.

Les propostes de Guanyem

La candidata de Guanyem també va poder desplegar més propostes que formaran part del pla de govern que volen impulsar a partir del 28 de maig. Així doncs, Sílvia Aliu va destacar la dinamització de places i carrers com un element central de promoció del comerç local: “Volem una ciutat viva on hi passin coses. Des de l’Ajuntament hem de fomentar aquesta activitat als carrers perquè això repercutirà positivament en el nostre comerç”. Aliu també va destacar la importància d’estrènyer els vincles amb la Universitat, amb el Parc Científic i Tecnològic o amb l’Hospital Josep Trueta per avançar cap a una ciutat que potenciï el coneixement. Reequilibrar el turisme, introduir una major progressivitat fiscal, apostar pel treball de qualitat o afavorir iniciatives de comerç just són d’altres de les propostes de Guanyem per al futur de Girona.