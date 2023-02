LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona apressa el govern de Junts i ERC a solucionar els problemes de cablejat del Modern

El passat 7 de febrer la Defensora de la Ciutadania va emetre una recomanació on es demana una “solució d’urgència”

La instal·lació elèctrica i telefònica de l’antic Cinema Modern, estrenat com a seu de l’Oficina de les Arts fa més d’un any i mig, continua penjada de la façana de forma provisional en una situació que és “precària i perillosa” per al veïnat del carrer Nou del Teatre i per a tots aquells que passen per davant de l’edifici. Precisament això va ser el que l’alcaldable de Guanyem Girona, Lluc Salellas, va recordar en el ple de dilluns passat abans de demanar a l’equip de govern de Junts i ERC que posin una solució d’urgència el més ràpid possible. “Una instal·lació així no estaria permesa en cap edifici de la ciutat i no pot ser que l’Ajuntament de Girona permeti que dinou mesos després un equipament públic es mantingui en aquestes condicions”, considera Salellas. Per al portaveu de la formació municipalista, aquest és un exemple més que la gestió del govern ha estat “poc eficient” tant en allò que fa referència al dia a dia com en els grans projectes.

De fet, l’alcaldable de Guanyem ha recordat que el seu grup ja va notificar al govern aquesta problemàtica al passat ple de juliol però que l’estat de la instal·lació s’ha mantingut inalterat. Per a Salellas, això és “representatiu d’un projecte com el del Modern que, més enllà de l’èxit obtingut pel Cinema Truffaut, continua lluny d’assolir els objectius amb què es va imaginar”. En aquest sentit, el cap de l’oposició ha ressaltat que “la nova vida del Modern ha estat marcada per la improvisació”.

Una situació a la qual cal afegir la manca de previsió sobre la futura segona fase, que el Govern de Junts i ERC va anunciar que s’iniciaria a principis de 2022 amb un cost d’1,6 milions d’euros però que a hores d’ara no es té ni calendari ni projecte definitiu a sobre la taula. En aquest sentit, Salellas s’ha compromès a impulsar el projecte i solucionar, per una banda els temes d’instal·lació i climatització que afecten la qualitat de l’espai, així com trobar el finançament per fer possible la finalització de l’equipament i el sorgiment d’un projecte arrelat en l’àmbit de l’audiovisual però també lligat a projectes i entitats de la ciutat i l’àrea urbana.

La Defensora publica una recomanació demanant celeritat

La demanda de Guanyem ha coincidit en el temps amb la publicació d’una recomanació per part de la Defensora de la Ciutadania respecte a la situació del cablejat. En una resolució amb data de 7 de febrer de 2023, Marta Alsina afirma que “s’entén que si qualsevol particular que hagués fet unes obres i hagués deixat els cables penjant a la via pública, en la mateixa situació que estan els de la façana del cinema Modern, infringint la normativa, hagués estat advertit i sancionat. L'administració pública no només ha de vetllar pel respecte de les lleis sinó que és la primera obligada a complir-les”. Davant d’això, Alsina reclama que l’Ajuntament, de forma directa o a través de tercers, busqui una solució d’urgència per tal de situar el cablejat a l’alçada correcta i degudament subjectat, tal i com marca la llei.