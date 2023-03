LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona crearà una regidoria d’Acció Climàtica i Transició Ecològica

L’acte sobre la Girona Ecologista, centrat en la sobirania energètica, enceta un cicle de nou taules en nou setmanes per compartir amb la ciutadania el seu pla de govern

Guanyem Girona va celebrar ahir el primer acte d’un cicle que els portarà a fer-ne nou en nou setmanes amb l’objectiu d’explicar a la ciutadania el seu pla de govern. En aquesta primera taula es va parlar sobre sobirania energètica en el marc de l’apartat sobre la Girona Ecologista que vol implementar el principal partit a l’oposició. D’entre les mesures que es van desgranar hi destaca la creació d’una regidoria d’Acció Climàtica i Transició Energètica que serà una evolució de l’actual regidoria de Sostenibilitat i que tindrà l’objectiu de coordinar les polítiques per a la preservació del medi ambient i la lluita contra l’emergència climàtica amb la resta d’àrees.

En l’acte, celebrat a La Rosaleda, hi va participar el candidat de Guanyem Girona i activista ecologista, Sergi Cot; l’enginyera industrial, Montserrat Mata; la investigadora per la UdG, Anaïs Varo; i l’experta en energies renovables i tècnica de Medi Ambient, Remei Aldrich.

El candidat de Guanyem Sergi Cot va reivindicar la lluita contra l’emergència climàtica com un eix bàsic d’un futur govern municipal liderat per Guanyem Girona: “Dotar dels recursos necessaris aquesta àrea ha de servir per tractar de manera transversal i integral dins l’Ajuntament Girona i per als barris”.

La investigadora Anaïs Varo, en canvi, va apuntar que la millor manera d’encarar la crisi climàtica és “des de la col·lectivitat”. “Hem de tenir clar que l’activitat humana centrada en generar energia és la que ha tingut més impacte a nivell d’emissions. Això ho converteix en un sector clau en la lluita contra el canvi climàtic”, va destacar.

Per la seva banda, Montserrat Mata va explicar en quin estat es troben les comunitats energètiques i quin paper han de jugar en els propers anys: “El que passarà en un futur és que qui gestiona l’energia en determinarà el preu. Per això hem d’avançar cap a les comunitats energètiques, l’autoconsum i, en definitiva, la sobirania energètica”.

Finalment, Remei Aldrich va destacar el paper cabdal de Girona en la transició energètica del territori que l’envolta: “Girona és capital i hauríem de tenir un focus més obert amb la planificació energètica. El que fem a Girona té impacte, però el que no fem també”. Aldrich també va apuntar que s’està avançant en “instal·lació de plaques fotovoltaiques o canviar l’enllumenat a LED però que encara hi ha molta feina a fer en tot allò que té a veure amb els edificis i els seus consums energètics”.

Les propostes de Guanyem

Juntament amb les ponències, Guanyem va repartir entre els assistents un fulletó destapant les primeres 10 propostes en matèria medi ambiental del seu pla de govern. Entre elles hi destaca la ja esmentada creació de la nova regidoria, la creació d’una Xarxa de Comerç Local a favor del Residu Zero o l’ampliació del servei de deixalleries mòbils. També van avançar que des del govern volen potenciar els horts comunitaris, revistar la tarifa d’aigua per introduir-hi criteris socials i ecològics o impulsar projectes per assolir el màxim estalvi energètic i desplegar les energies renovables a tots els equipaments municipals deS la ciutat.