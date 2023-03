Guanyem Girona inicia un cicle d’actes per explicar el seu pla de govern

Destaquen que fa mesos que treballen amb la ciutadania i amb agents dels sectors per definir un programa electoral “preparat per ser aplicat des del primer dia”

Aquest dijous Guanyem Girona inicia un cicle d’actes sota l’eslògan “Transformem la ciutat, millorem la vida” amb l’objectiu de fer arribar a la ciutadania el pla de govern que ha treballat la formació durant els últims mesos. Lluc Salellas, alcaldable del principal partit a l’oposició, ha destacat que el programa electoral compta amb més de 500 propostes treballades conjuntament amb la ciutadania i amb agents del sector. Dissabte passat prop de 100 persones es van aplegar a la plaça Assumpció de Sant Narcís per acabar de definir-ne les línies mestres.

És per aquest motiu que Salellas considera necessari inaugurar aquest cicle: “Creiem en una política propera a la gent i per això volem donar-nos l’espai i el temps per poder tenir els debats necessaris i explicar les nostres propostes a les veïnes i veïns”.

Així doncs, a partir d’aquest dijous i fins al maig, Guanyem Girona oferirà un acte temàtic cada setmana. La Girona Ecologista s’estrenarà aquest dijous a les 19h parlant sobre sobirania energètica a La Rosaleda i comptarà amb la presència del candidat de la formació i activista ecologista Sergi Cot, l’enginyera industrial Montserrat Mata, la investigadora a la UdG Anaïs Varo i l’especialista en energies renovables Remei Aldrich.

El seguiran taules rodones sobre comerç de proximitat, oportunitats laborals, habitatge assequible, Educació 360, envelliment actiu, cultura popular, àrea urbana i govern obert i participació.

Malgrat ser actes sobre temàtiques molt específiques, en el marc d’aquests espais Guanyem explicarà les seves propostes en àmbits més genèrics.