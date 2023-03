Decidim acabar amb la pobresa

La Generalitat Valenciana ha informat de la creació d’un bo de 90 euros per a pal·liar els efectes de la inflació en la cistella de la compra per a unitats familiars amb rendes inferiors a 21.000 euros anuals. Segons les dades aportades per la Generalitat amb aquesta mesura es beneficiaran mig milió de valencianes i valencians amb un pressupost de 48,4 milions d’euros.

Aquesta mesura, malgrat que positiva per moltes famílies que estan patint uns nivells de pobresa alimentària insuportables, no resulta més que un pedaç per a llavar la cara al problema vertader què és un augment dels preus del productes bàsics d’alimentació amb l’excusa de la guerra d’Ucraïna i que està aprofitant la gran distribució alimentària per a augmentar els seus guanys a costa de la població, com s’ha demostrat amb la publicació de l’augment del beneficis d’aquestes empreses. Com sempre la càrrega dels bons s’aplica als diners públics i no pas als guanys de les empreses de distribució. El que cal fer, si realment es vol controlar la inflació en el sector alimentari és topar els preus dels productes bàsics a les cadenes de distribució, controlant que aquestes no ho repercutisquen als productors alimentaris.

A més a més, el bo sols es dona una vegada i per tant és una solució temporal, però no soluciona el drama de moltes famílies que cada mes no poden arribar a la fi del mes.

Així mateix resulta que les sol·licituds s’han de fer de forma telemàtica, quan la majoria de la població objectiva a la que s’ha de dirigir el bo no ho pot realitzar per aquest mitjà, ja que moltes famílies no disposen de certificats o signatures digitals, ni gestors per tramitar les ajudes.

El que necessita el poble valencià és un canvi de model econòmic que garantisca que tothom té els mitjans de vida necessaris. I com no, necessitem recursos per poder respondre realment a les emergències de la població empobrida al nostre País. Sols amb els 8.000 milions d'euros anuals que paguem en deute il·legítim podríem duplicar o triplicar el pressupost cap a polítiques inclusives. Aquesta mesura, sense un canvi profund del sistema al País Valencià, pareix més propaganda electoral que una solució al problema real per a moltes persones atrapades en la precarietat.

País Valencià, 30 de març de 2023