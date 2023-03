Davant duna Llei de pensions per confondre i desmobilitzar-nos:

"JA NO ENS ALIMENTEN MOLLES, ARA VOLEM EL PA SENCER"

Després que durant dies se’ns amagués el contingut real a les i als pensionistes, al conjunt de les persones treballadores i a la ciutadania, el BOE ha publicat la nova reforma de pensions, la presentació de la qual és molt diferent del contingut real. El títol recull moltes de les nostres exigències: ampliació de drets dels pensionistes, sostenibilitat, fi de la bretxa de gènere. Però és un maquillatge retòric per a un nou endarreriment de fons que no s’esperava d’un govern que es va comprometre en el seu programa a defensar el sistema públic de pensions i els drets de les persones pensionistes i treballadores.

No hi ha dubte que es millora puntualment la situació present. Es recull, de manera limitada, el destopall de les cotitzacions màximes, cosa que hem exigit des de fa 5 anys. També és positiu el càlcul computat per a 30 anys per als nous pensionistes, que permet durant 3 anys mantenir el comput actual, davant les exigències de la Comissió Europea de fer-ho extensiu des del 31 de desembre de 2022, això hagués afectat a milers i milers de nous pensionistes en els propers anys.

Però el decret té una versió obscura que no s’explica. Primerament, no recull la nostra exigència dels 15 anys de còmput. És força significatiu parlar de bretxa de gènere , però es tracta de reduir-la per eradicar-la no omplir titulars amb un relat que únicament intenta aproximar-se al que proclamem cada setmana en les nostres lluites al carrer. El decret hauria de recollir el complement de la bretxa de gènere a les actuals pensionistes tant en pensions contributives com no contributives, les dones pensionistes són les que cobren menys degut a les baixes pensions, més del 50% del col·lectiu pensionista està precaritzada o ratlla la pobresa.

En segon lloc, anuncien una sèrie d’increments amb xifres irreals, d’aquesta manera condemnen a les persones pensionistes que no tinguin càrregues familiars a mantenir-se en el llindar de la pobresa, introduint un factor de resta amb el concepte de renda mitjana. La lectura atenta de la Llei mostra que aquests increments solament s'assoleixen en alguns supòsits, que exclouen a milions de dones vídues i sobre tot en poc temps els fa irrellevants. Les promeses d’augment d’aquí a 4 anys, és simplement fum. Perquè ho haurà de gestionar un altre govern, i el més important, davant la situació inflacionària actual, aguditzada per la nova crisi bancària, ningú pot assegurar res del que passarà d’aquí a 4 anys. L’IPC acumulat pot ser el 20, 30 o el 40%. Per tant, comprometre’s a un 10% en 4 anys no és una pujada, sinó lligar-nos de mans per al futur, com ha passat en la signatura de diferents convenis per algunes direccions sindicals, que semblen no conèixer quin és l’increment real del cost de la vida per a les persones pensionistes i treballadores. TOTES AQUESTES RAONS REFERMEN ENCARA MÉS L’EXIGÈNCIA D’UNA PUJADA DE LES PENSIONS MÍNIMES ARA I AQUÍ DE 1.080 EUROS.

En tercer lloc, no es comenta res de la reducció de l’edat de jubilació de 67 anys a 65 anys, malgrat que totes les forces sindicals van signar aquest malaguanyat acord.

En quart lloc, s’incompleix l’exigència de portar a terme una auditoria pel Tribunal de Comptes, amb garanties de transparència dels comptes de la Seguretat Social.

Finalment, no s’han revertit les privatitzacions del sistema de pensions malgrat que de nou estan en fallida als EEUU i a Europa els fonts privats de pensions. Mentre els lloros neoliberals continuen intoxicant els mitjans parlant d’una falsa fallida del sistema públic de pensions al 2040 i amagant les comptes de les nostres cotitzacions, els sistemes privats estan en fallida actualment (per exemple, a Suècia després de la