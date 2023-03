Ensenyament

CGT denuncia el tancament de línies a l’educació pública al Camp de Tarragona

es tancaran 36 línies a l’educació pública a les comarques de Tarragona, mentre que la concertada es manté. El sindicat CGT denuncia que entre aquest curs i el vinent, mentre que la concertada es manté. Des de la Secció Sindical d’Ensenyament al Camp, Deixa de Ser una Illa, han fet públic un document en què alerten del tancament de línies d’I3 (Educació Infantil) i a 1r d’ESO de centres educatius públics dels Serveis Territorials de Tarragona. Així, segons dades del Departament, al curs 2022-23 s’han tancat 16 línies -5 a I3 i i 8 a l’ESO) i per al curs 2023-24 n’està previst el tancament de 16 línies més -8 a I3 i 8 a 1r d’ESO). Tot i que la mobilització de la comunitat educativa ha aconseguit aturar el tancament en alguna escola, com és el cas de l’Escola La Vitxeta de Reus, l’organització anarcosindicalista alerta que «a Reus i a Tarragona és molt greu el manteniment i l’ampliació de concerts educatius amb centres privats, mentre estan tancant línies a la pública». De fet, l’escola concertada no n’ha patit cap retallada de línies, ja que la normativa estableix uns criteris diferenciats als de la pública a l’hora de suprimir unitats. En el cas de Vila-seca, però, on no hi ha presència de l’escola concertada, el sindicat recorda que «és una oportunitat imprescindible per fer possible la baixada de ràtio que tant necessita la comunitat educativa». A més de l’afectació social d’aquests tancaments, des de CGT Laborals Ensenyament alerten que aquestes mesures tenen una afectació directa en la supressió de llocs de treball de figures com les tècniques especialistes en educació infantil (TEEI), un col·lectiu que només treballa en les aules d’I3, i que progressivament afectarà a la resta del professorat i del personal d’atenció educativa d’aquests centres. D’altra banda, el sindicat va encetar una campanya de denúncia d’aquestes polítiques i denuncia que, en el cas de Vila-seca, han patit censura per part de l’Ajuntament. Afirmen que el consistori va retirar una pancarta de CGT contra el tancament a l’Escola la Canaleta mentre que va deixar la de l’AFA de l’escola.

Des de CGT Ensenyament reclamen una baixada de ràtios, la supressió dels concerts educatius i insisteixen que «davant la complicitat i la censura, continuaran denunciant i lluitant per una educació pública al servei de la classe treballadora».

Els trancaments de línies afecten la inclusivitatducativa (tècniques especialistes d’educació infantil, tècniques integració social, educació especial) alerta de les conseqüències que això té per als nostres infants i al col·lectiu. La defensa de l’escola pública és una qüestió primordial per al nostre sindicat, ja que és la garantia de l’accés universal a l’educació, independentment de les seves condicions i capacitats.

La decisió del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de tancar línies públiques és inacceptable. Això no només afecta els nostres infants, sinó també el nostre col·lectiu, ja que la supressió d’una línia pot portar en primer terme a la desaparició de la figura de la TEEI, i més endavant a la d’altres especialistes com les TIS, EEE o AEE. Això empobreix la comunitat educativa del centre i perjudica la qualitat de l’educació pública.

Creiem que la Generalitat de Catalunya ha de fer una aposta clara per l'educació pública, dotant-la cada cop de més recursos humans i materials, baixant les ràtios dels centres i contractant més personal, no suprimint línies. Exigim que, en el cas que sigui necessari tancar una línia per manca d’infants, això només afecti a les escoles que no són de titularitat pública.

També reclamem que les famílies i les treballadores públiques siguin escoltades pel Departament d’Educació. La ciutadania i els treballadors públics no poden ser menystinguts, i per això demanem que la Generalitat de Catalunya escolti les nostres peticions.

En resum, demanem que la Generalitat de Catalunya actuï amb urgència per revertir aquesta situació i millorar la qualitat de l’educació pública a Catalunya.

Prou de privatitzar el sector, protegim l’escola pública i de qualitat de Catalunya!