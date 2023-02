Català

Presentació de llibre "Llengua Viva" a l'Ateneu Independentista d'Hostafrancs de Barcelona

Aquest divendres a les 19.30h, l'Ateneu Independentista d'Hostafrancs de Barcelona acollirà la presentació del llibre Llengua Viva de Carles Castellanos.

La diputada al Parlament per la CUP-Guanyem Barcelona presentarà l'acte amb paraules introductories per donar pas a l'acte. El llibre ha estat editat per Edicions 1979. L'acte està organitzat per l'editrial l'Espai Baset de l'Ateneu