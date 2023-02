Assetjament. Assetjadors impunes

Aplaudeixo el bon criteri dels Mossos d’Esquadra informant-nos que el cas de les dues germanes bessones de Sallent, és multifactorial.

Sembla ser que aquesta família d’origen argentí és econòmicament i socialment vulnerable i, pel que fa a l’accent, cal preguntar-nos si el rebuig o l'odi envers aquestes víctimes ha estat originat per l'accent o per la vulnerabilitat social. I fem befa de l’accent del Messi?

En la tinta vessada d’aquests dies hi he trobat a faltar l’aporofòbia

L’aporofòbia són les accions motivades pel sentiment de rebuig, odi, hostilitat i repugnància envers les persones pobres, desemparades, que no tenen mitjans o recursos i/o que viuen en situació d’exclusió social. [Web Mossos d’Esquadra]

Però què passarà amb els assetjadors? Si ens fixem com es tracta aquest tema, no els passarà absolutament res.

En les escoles i instituts quan arriba un cas d’assetjament de manera formal a direcció, es pren la decisió de fer entrar la víctima per una altra porta, canvis de pati i de grup..., fins i tot es convida a la família a canviar de centre...

Aquesta acció beneïda pel Departaments d’Educació humilia i segrega la víctima, tot envalentint els agressors que continuen formant part del grup.

El lideratge vigent en la gran majoria d’escoles i instituts és el model no directiu, que es caracteritza per “cadascú és conscient i responsable per decidir quin és el límit de les seves accions.”

És compatible aquest model de lideratge amb l’educació?

Els infants i adolescents que estan en procés de desenvolupament, biològic, cognitiu, social i moral, poden tenir consciencia i responsabilitat adulta?

Si fem un cop d’ull als horaris escolars, a banda de l’hora de tutoria de classe, trobem força hores grupals que de forma transversal tracten les emocions i la salut mental. Però no hem de perdre de vista que aquesta activitat no deixa des ser un acte d’informació i sensibilització. D’aquest espai no en sortiran les angoixes i pors personals.

Serà en la privacitat i confidencialitat de la tutoria personalitzada on el tutor/a podrà observar i escoltar l’alumne i prendre les mesures oportunes, però... On són les hores destinades a les tutories personalitzades, segons la normativa mitja hora per trimestre? Ja anem tard, oi?