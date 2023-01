Talps d'Interior Espanyol

La CUP sol·licita la compareixença del Conseller d’Interior i del ministre espanyol Marlaska

La CUP-NCG ha sol·licitat la compareixença del Conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, així com ha registrat diverses preguntes perquè el Departament d’Interior posi a disposició tota la informació que tenia respecte al policia espanyol infiltrat als moviments socials de Barcelona. Una notícia que ha destapat avui el setmanari La Directa on asseguren que aquest agent va estar infiltrat durant més de tres anys i que va ser identificat i sancionat pels Mossos d’Esquadra diverses vegades.

Els anticapitalistes consideren que els Mossos havien de tenir coneixement del cas i que, per tant, hi ha una col·laboració directa amb els cossos de seguretat de l’Estat Espanyol. Els cupaires exigeixen que el Govern català i el Departament d’Interior expliquin de “forma clara”: la seva col·laboració en aquests operatius i el grau de coneixement. A més, tenint en compte que aquest no és el primer cas, els cupaires també volen saber si el Departament ha posat en marxa mecanismes per evitar el que consideren “una vulneració de drets a ciutadans catalans contra la legalitat vigent”. “Cal que el govern català i ERC aturin qualsevol col·laboració amb un estat que ens vulnera els drets de forma sistemàtica”, en paraules del diputat de la CUP-NCG, Xavier Pellicer.

Explicacions al PSOE

Per tot plegat, la CUP també ha sol·licitat la compareixença del Ministre d’Interior espanyol, Fernando Grande Marlaska, al Congrés dels Diputats. Pels cupaires, aquesta vulneració dels drets té com a objectiu la repressió i persecució ideològica sobre aquell qui practica la dissidència política, “exigim que el govern espanyol expliqui els motius de l’espionatge als moviments socials dels Països Catalans”.