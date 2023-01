LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP denuncia la incapacitat de l'equip de govern de Santa Coloma de Farners per a presentar el pressupost municipal de 2023

L’assemblea local de la CUP Farners denuncia la incapacitat de l'equip de govern municipal de Santa Coloma de Farners, que encapçala l'alcalde Joan Martí, d'ERC, per a concloure l'elaboració del projecte de pressupost municipal de la ciutat per a l'any 2023 i dur-ne el projecte al ple de la corporació local per al seu debat i aprovació.



L'equip de govern ha depassat el termini de 31 de desembre per a presentar el projecte de pressupost per a l'any vigent. Refusa explicar-ne les causes a la resta dels grups polítics representats al ple i defuig comprometre's en una data per a presentar-lo quan hi ha estat requerit per la regidora de la CUP, la Sra. Sylvia Barragan, durant la darrera reunió de la Comissió Informativa local, de preparació del ple, celebrada el passat dilluns 12 de desembre.



L'aprovació de les ordenances fiscals locals per a l'any 2023, a les quals es va oposar la CUP i foren també al·legades per prop de 2.000 veïns de la ciutat, el passat mes de desembre, va suposar una crisi del govern de coalició tripartit integrat fins llavors per ERC, JxCat i el grup dels Independents de la Selva, crisi que es va resoldre amb l'expulsió del govern d'aquest darrer grup. El posterior debat al ple de les ordenances varen fer evident, però que persistien profunds desacords en

política fiscal i de despesa entre ERC i JxCat, discrepàncies que en opinió de la CUP són la causa de l'inexcusable retard en la tramesa al ple del projecte de pressupost per a l'any 2023.



La CUP alerta que l'ajuntament de Santa Coloma de Farners afronta una greu crisi financera a causa de la imprevisió i la inacció política de l'alcalde Martí, que ha renunciat a renovar la seva candidatura a l'alcaldia a les pròximes eleccions de maig de 2023. Els darrers dos anys l'administració municipal ha exhaurit els gairebé 2 mil euros de marge financer de què disposava per atendre despesa ordinària, i afronta costos creixents en els capítols de personal i subministraments d'energia. A aquest increment de despesa se suma la reclamació judicial de prop 6 mil euros de l'empresa concessionària de la piscina municipal coberta, Sport Assistance 2000 SL, equipament que està tancat des del passat mes d'agost de 2022.

Per tot plegat, l'assemblea i grup polític de la CUP exigeixen a l'alcalde i a l'equip de govern municipal que presentin el pressupost o bé que admetin obertament la seva incapacitat per a acordar-lo. Anticipa així mateix el seu vot contrari a l'aprovació del pressupost si aquest no inclou les partides necessàries per a reobrir l'equipament esportiu i un pla econòmic i financer que garanteixi a la ciutadania la prestació regular de la resta de serveis municipals i les noves

inversions.



A Santa Coloma de Farners, 17 de gener de 2023