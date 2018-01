Homenatge

El Col·lectiu Aurora Picordell proposa el nom d'Aurora Picornell per a la nova Biblioteca del Molinar

Ara farà un any que es va presentar, el Col·lectiu Aurora Picornell, i ho van fer fer a “sa Petrolera”, prop de la casa on vivia la família Picornell al barri del Molinar.

El passat mes de desembre, l’Ajuntament va signar un conveni amb el Govern Balear que li permetrà traslladar enguany la biblioteca municipal del Molinar precisament a l’edifici de sa Petrolera. Aleshores, el Col·lectiu va proposar que aquesta nova biblioteca prengués el nom d’una de les filles del barri, Aurora Picornell, anomenada Filla Predilecta de l’Illa de Mallorca en abril de 2017.

Consideren que seria una manera de ratificar el compromís de les biblioteques municipals de Palma amb l’educació popular i de donar compliment a la reivindicació que en feien les Roges del Molinar, com a dones i com a treballadores, que en els seus escrits a la premsa obrera d’aquells anys animaven a les joves treballadores a educar-se per emancipar-se de la ignorància en que les mantenia una societat patriarcal.

"La ciutat de Palma necessita recuperar i reforçar la seva identitat i no pot perdre aquesta oportunitat de reconeixement d’una de les seves figures històriques i representant intel·lectual del seu temps", remarca el Col·lectiu