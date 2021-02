Impunitat feixista

La Comissió 24 de febrer rebutja els atacs feixistes contra la memòria d’Emili Darder i Aurora Picornell

Una any més, i ja en fa més de trenta, les diferents entitats socials, sindicals i polítiques que formen part de la Comissió 24 de febrer (conjuntament amb el Govern de Govern de les Illes Balears i els ajuntaments de Palma i Inca) organitzen actes en memòria i reconeixement de les víctimes de la repressió franquista durant i després de la Guerra Civil.

No és una coincidència que, quan falta una setmana per al 24 de febrer, dia del record de les víctimes de franquisme, els busts d’Aurora Picornell i Emili Darder hagin estat objecte d’actes d’odi. La Comissió 24 de febrer denuncia aquests atacs d’odi contra la memòria de les dones i els homes que, per la seva lluita per la democràcia i la llibertat, foren represaliats, i, molts d’ells, assassinats pels colpistes.

Les entitats que formen part de la Comissió 24 de febrer fan una crida a la societat mallorquina a articular un moviment antifeixista transversal per combatre les idees dels franquistes i nazis que, amb el seu discurs i les seves mentides, omplen d’odi i intolerància els nostres carrers.