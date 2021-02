Memòria històrica

L’STEI Intersindical reivindica la memòria d’Aurora Picornell i Emili Darder

Quan falta una setmana per al 24 de febrer, dia del record de les víctimes del Franquisme, els busts d’Aurora Picornell i Emili Darder han estat objecte d’actes vandàlics.

L’STEI Intersindical denuncia qualsevol mostra d’ultratge contra la memòria de les dones i els homes que lluitaren per la llibertat i la democràcia, que foren represaliats i assassinats pels colpistes per aquest motiu.

Aquestes accions són perpetrades per franquistes que actuen amb nocturnitat i d’amagat. El sindicat es compromet a lluitar contra aquesta ideologia de l’odi. Però aquesta gent troba agombol en mitjans de comunicació que en normalitzen la presència i convivència en un estat que només exerceix la repressió contra els qui qüestionen el Règim del 78.

Per tot això, l’STEI Intersindical (com ho ha fet des de fa més de trenta anys) organitza, conjuntament amb la resta d’organitzacions i institucions de la Comissió 24 de Febrer, actes en memòria i reconeixement d’aquests referents polítics, intel·lectuals i socials, víctimes del feixisme. Res aturarà l’anhel del poble de les Illes Balears de construir una societat lliure d’intolerància i feixisme. Res aturarà la recuperació de la memòria històrica del nostre poble. És l’hora d’activar un moviment antifeixista transversal per a desterrar el franquisme, el nazisme, l’odi i la intolerància dels nostres carrers.