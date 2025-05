reciprociitat

La campanya Reciprocitat Ara!: "Que no hi haja reciprocitat és una decisió política colonial!"

l nou canal de TV per a Catalunya “2CAT” confirma totes les denúncies que la campanya Reciprocitat Ara! realitza des de 2020. "Ni problemes amb els múltiplex, ni manca d’espai radioelèctric".

La campanya Reciprocitat Ara!, que manté l'objectiu d'aconseguir que totes les cadenes de ràdio i televisió públiques que emeten en catalanovalencià es puguen rebre a tots els indrets de l'àmbit lingüístic, continua cada dia confirmant la unitat de la llengua alhora que denuncia la política sistemàticament lingüicida del govern espanyol i les polítiques regionalistes dels governs colonialistes que ara governen Catalunya, les Illes Balears i Pitiüses i el País Valencià.

El Consell d'Administració de RTVE va aprovar el passat 28 de març el llançament del canal 2CAT. Un nou canal generalista íntegrament en català que, segons RTVE, reforçarà el seu compromís amb la diversitat lingüística d'Espanya. Un compromís que no s’ha materialitzat mai fins ara. Una decisió, que tot i tindre l’element positiu d’ampliar l’oferta televisiva en catalanovalencià a Catalunya, ho fa amb el doble objectiu de separar la reivindicació lingüística de la reivindicació nacional, projectant una aparença de normalitat, quan es mantenen tota la resta les dinàmiques lingüicides, i en el fet d’incidir negativament en la unicitat del marc lingüístic, separant-lo arbitràriament amb les barreres administratives autonòmiques.

Segons va informar el Diari de Girona “La creació d'aquest canal exclusivament en llengua catalana va ser un dels punts clau durant la negociació per a la renovació de la cúpula de RTVE, i que va incloure l'entrada de Miquel Calçada –a proposta de Junts– i de Sergi Sol –a proposta d'ERC–. Així ho va revelar a finals de gener la líder de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, que va assegurar que els vots de Junts al PSOE també havien de servir per a millorar l'oferta audiovisual en català”. Una vegada més, aquests dos partits, s’obliden que l’àmbit lingüístic va molt més enllà de les fronteres de la Catalunya autonòmica i abasta la Catalunya Nord, la Franja de Ponent, Andorra, les Illes Balears, el País Valencià i la ciutat de l’Alguer.

El desconeixement o el menysteniment d’aquests partits envers l’àmbit lingüístic, quan sí que van estar fent campanya electoral per a les eleccions europees tant al País Valencià com a les Illes Balears, així com la inutilitat, almenys en aquest àmbits, de les representacions polítiques valencianes i illenques, només és comparable a la campanya permanent del supremacisme cultural espanyol.

Ara es confirma que el nou canal de RTVE farà servir una part del múltiplex pel qual fins el 2023 emetia 8TV, mentre que una altra part s'atorgarà a la CCMA perquè puga emetre a Ultra Alta Definició els seus continguts. Com va dir Antoni Infante en aquesta entrevista en desembre de 2022: “Quan es parla de dificultats tècniques s’amaga que aquestes dificultats sempre estan condicionades per decisions polítiques prèvies. Tant la implementació tècnica de la TDT (passar de la TV analògica a la Televisió Digital Terrestre) com l’aplicació del primer i segon dividend digital (reordenació i adjudicació de l’espai radioelèctric) han estat precedits de negociacions polítiques, tant en l’àmbit europeu com amb els països del nord d’Àfrica. Per què no s’han tingut en compte les necessitats per a la reciprocitat entre els canals que emeten en valencià/català? Si van ser decisions polítiques, per què no se solucionen políticament? El fet que les nostres comunitats autònomes puguen comptar o no amb més múltiplexs (mètode mitjançant el qual es combinen múltiples senyals en un senyal en un mitjà compartit) esdevé clarament una opció política, i ja sabem com funciona això”.

La campanya Reciprocitat Ara!, felicita el poble català i comparteix l’alegria de disposar d’un nou canal en llengua pròpia, que voldríem per a tot l’àmbit lingüístic, però amb el benentés que la política lingüicida de l’Estat espanyol, el farà servir com un nou Cavall de Troia contra la necessària articulació i normalització de la llengua catalanovalenciana en tot l’àmbit lingüístic. Dissortadament, l’experiència torna a demostrar-nos que no podem esperar gaire dels partits que es diuen nacionals, però que una vegada i una altra vegada sacrifiquen l’àmbit lingüístic i la necessària unitat de la llengua en l’altar dels seus interessos polítics a curt termini.

Nosaltres continuarem recordant cada dia que més de 14 milions de persones conformem, en potència, un únic mercat cultural, estructurat al voltant de la nostra llengua comuna. Tanmateix, aquest mercat no ha assolit mai el nivell de desenvolupament possible, i continua captiu dels paràmetres i els interessos econòmics que es marquen des de la metròpoli espanyola, on el castellà s’utilitza com a arma lingüicida contra els pobles amb llengua pròpia.

Les persones i entitats que participem regularment de la campanya Reciprocitat Ara!, hem pogut observar que malgrat aquest acord sobre la “2CAT”, la deriva autonomista continua, així com la castellanització forçada dels canals autonòmics, i que malgrat la pèrdua de les majories independentistes i progressistes en “els nostres governs”, l’exigència popular de la reciprocitat continua ben present i que el factor reivindicatiu de la unitat lingüística continua sent central en la campanya.

Des de la campanya, volem reconéixer i agrair al nombrós grup de persones i entitats que durant aquests cinc anys han participat de manera creixent en l'exigència de la reciprocitat plena, perquè seguisquen i estiguen atentes a les trampes i traves de l'Estat espanyol continua utilitzant estratègicament contra la nostra llengua comuna.