Eleccions

Blanca Serra, candidata a les eleccions a l’Assemblea de Representants del Consell per la República

La històrica militant independentista, Blanca Serra i Puig ha fet un pas endavant per a presentar-se a les eleccions a l’Assemblea de Representants del Consell per la República que tindran lloc els tres últims dies d’aquest octubre. Serra ha remarcat que ho fa, "és perquè m’he fet jo mateixa una sèrie de consideracions respecte al Consell per la República i els seus objectius, les seves potencialitats i la seva viabilitat interna i externa".

És filòloga, llicenciada en Filosofia Clàssica i professora d'IES públic fins a la seva jubilació. De família republicana; ha treballat políticament, ella i el seus germans Eva i Josep de Calassanc "Calla Serra" sempre amb l'independentisme, ara en la CUP i Poble Lliure. Ha treballat en la fundació i activitats de l'Assemblea de Catalunya, les Consultes Populars sobre la Independència, la fundació i primer secretariat de l'ANC i el Consell per la República. Ha passat per 4 detencions i un temps de refugi a la Catalunya Nord i empresonament a l'antiga presó de dones de la Trinitat. Guardonada al VIII premis Pompeu Fabra (2020)