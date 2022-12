CULTURA

Una fleca crea un tortell de Reis republicà amb caganer, fava i barretina

La fleca Pa de Can Maula, de Melianta (Fontcoberta, Pla de l’Estany), ha creat el tortell republicà, que en el seu interior amaga una fava, la figura d’un caganer i ve acompanyat amb una barretina. Es comercialitzarà el proper divendres 5 de gener està elaborat amb farina ecològica de la Farinera Coromina, a Banyoles, és un producte artesanal que aposta pels ingredients de proximitat. El tortell ja es pot encarregar a la fleca (el de 'mida normal' de massapà val 24 euros) i es podrà recollir a l’establiment el 5 de gener (obert de 5 a 14h). Hi haurà dues mides i es pot escollir el farcit de massapà, de nata i de trufa.

No és la primera vegada que fa la fleca Pa de Can Maula fa un producte per una data assenyalada ja que per Sant Jordi ha comercialitzat el 'pa quatre barres'.