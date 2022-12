Mitjans de comunicació públics

La Federació d’associacions de veïns del municipi de Vendrell demana que la televisió pública tingui una direcció independent

“Des de la entitat es considera inacceptable i una anomalia democràtica la situació de la televisió pública del Vendrell”

La Federació Xarxa Vendrellenca ha mostrat públicament la seva preocupació davant la situació de la Radio televisió publica local, perquè encara no esta dirigida de forma independent degut a la manca d’adequació dels estatuts que permeti crear les estructures per tenir un gerent independent amb un projecte de televisió definit que decideixi els continguts de l’ens, tal com estableix la llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya. I lamenta que la televisió publica segueixi dirigida pel Consell d’administració des de que va marxa l’últim gerent. Des de la entitat es considera inacceptable i una anomalia democràtica la situació de la televisió publica que a data d’avui segueix sense tenir modificats els estatuts i sense Consell Assessor que faci possible l’elecció dels substituts dels consellers que han deixar el càrrec de regidor o l’elecció d’un Gerent que dirigeixi la televisió de forma professional i independent. L’entitat veïnal considera que aquesta situació de paràlisi en aquest àmbit, esta provocada per la mala gestió del senyor Cristian Soriano com a president del Consell d’administració de Radio Televisió, donat que no s’han fet les passes en davant en temps i forma per tenir les estructures administratives que facin possible tenir la televisió ben gestionada. La paràlisi en la modificació dels estatuts de la televisió i la manca de creació del Consell Assessor esta provocant que ara per ara la representativitat política al Consell d’administració quedi retallada sent això una anomalia democràtica en la gestió de bens de titularitat publica. Des de l’entitat veïnal s’adverteix que si aquesta situació continua i no es modifiquen els estatuts de la televisió i es crea el Consell Assessor, no es podrà escollir el nou gerent, ni l’actual regidora de Podem ni el substitut del regidor del grup Som Poble-ERC podran format part Consell d’administració.

D’altra banda des de l’entitat veïnal s’adverteix que si aquesta situació continua al finalitzar la legislatura, es trobaran que la televisió publica no podrà tenir nous consellers i això portarà la televisió a una situació de bloqueig administratiu en tots els àmbits, fet que pot afectar a totes les despeses de la televisió donat que és el consell d’administració és l’únic òrgan que pot d’autoritzar totes les depeses de l’ens mentre no hi hagi gerent.

Davant d’aquesta situació des de la entitat veïnal s’exigeix a l’ajuntament de Vendrell, celeritat amb la reformar els seus estatuts i la creació del consell assessor, per poder tirar en davant d’una vegada per totes un procés d’elecció vàlid per tenir un gerent de l’ens públic. Des de l’entitat també es recorda que al mes de juliol de 2021 la Federació d’entitats es va proposar a Radio Televisió poder formar part del Consell Assessor que es te que crear per poder triar un Gerent i els membres del consell d’administració de l’ens, tal com queda establert a l’article 33 de la Llei 22/2005.

Des de la Federació d’entitats veïnals s’ha enviat una denuncia al Consell Audiovisual de Catalunya davant la situació actual que impedeix l’elecció d’un Gerent i que també bloqueja l’elecció dels nous representats del poble al Consell d’administració de El Vendrell Comunicació empresa que gestiona l’ens donat que cal crear el Consell assessor per poder tirar-lo en davant.