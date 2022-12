Català

El Parlament aprova una resolució de Plataforma per la Llengua per la igualtat digital dels cecs catalanoparlant

El Parlament ha aprovat aquesta tarda una proposta de resolució per la igualtat de les persones cegues catalanoparlants en l'àmbit digital que ha estat promoguda per Plataforma per la Llengua i un col·lectiu de cecs. La proposta de resolució ha de permetre que els cecs puguin fer servir el català en els dispositius digitals que necessiten per a la seva vida diària i ha estat aprovada amb el suport de més del 90 % de l'hemicicle: hi han votat a favor tots els partits (PSC-Units, ERC, Junts per Catalunya, la CUP, En Comú Podem, el PP i Ciutadans, malgrat que aquests dos últims no en tots els punts) i només Vox hi ha votat en contra.

Pep Llop, representant del col·lectiu de persones cegues i voluntari de Plataforma per la Llengua, ha introduït la sessió des del faristol, un fet insòlit en un ple ordinari perquè es tracta d'una persona externa als grups parlamentaris i al govern. Durant la seva intervenció, Llop ha convidat els diputats a tancar els ulls i a imaginar-se les dificultats que tenen les persones cegues per dur a terme accions tan bàsiques com fer servir el mòbil, agafar l'autobús o engegar la rentadora.

Tot i reconèixer que l'accessibilitat ha millorat molt en els darrers anys gràcies als avenços tecnològics i a la voluntat d'incorporar el català per part d'algunes empreses, Llop ha defensat que "falta molt de camí per a fer" i que "una de les coses que limiten la nostra igualtat d'oportunitats és la possibilitat de llegir en català". "El fet que els programaris habituals de síntesi de veu encara no permetin la lectura en la nostra llengua (o que ho facin amb una fonètica errònia)", ha explicat, "dificulta moltíssim l'accés a la feina".

Després de repassar algunes de les discriminacions més habituals que pateixen, Llop ha interpel·lat els diputats preguntant-los si els sembla "acceptable" que avui, "amb totes les lleis d'accessibilitat i el reguitzell de possibilitats tecnològiques a l'abast", les persones cegues hagin de "conviure amb aquest grau de discriminació, de desprotecció i de vulnerabilitat innecessària i inexplicable". Per això, ha fet una crida a aprovar la resolució per "eliminar una discriminació lingüística innecessària per poder tenir igualtat de drets i de deures, d'oportunitats i d'obligacions, i per ser, en definitiva, ciutadans i ciutadanes de ple dret al nostre país".