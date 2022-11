CULTURA

Un concurs de fotos a Girona per posar els barris al centre

La Comunalitat del Güell, juntament amb les associacions de comerciants de Sant Narcís i Santa Eugènia, organitzem el concurs de fotografia FotoGüell.

L’objectiu de la iniciativa és promoure la dinamització del petit comerç i donar a conèixer el béns comuns que tenen aquests barris. El concurs anima a participar a tothom que vulgui fotografiar racons, projectes i iniciatives; espais com places, ateneus, hortes, grups de consum, horts urbans, posant en pràctica les habilitats fotogràfiques per descobrir aquesta part de Girona.

Es pot participar des del dimecres dia 9 de novembre i fins el divendres 2 de desembre. El concurs compta amb premis valorats en 900€ en productes adquirits en els diversos establiments i negocis. L’entrega es farà el dia 14 de desembre al Centre Cívic de Sant Narcís. El jurat està composat per representants de les Associacions de Comerciants i el fotògraf Carles Palacio, veí de Sant Narcís.

Patrimoni oblidat

Per què aquests barris? Doncs perquè compten amb un gran valor social que sol ser invisibilitzat. Només a Santa Eugènia i Can Gibert hi ha prop de 70 nacionalitats que hi conviuen. També són els barris on hi ha patrimoni natural de gran valor: les hortes, la Sèquia Monar i la llera del Ter. Alhora, són espais amb un gran teixit d’economia local i de proximitat que cada vegada nota més els estralls dels canvis en el model de consum.

El petit comerç suposa un gran valor social, ja que són espais on hi ha veïnatge, i poden ser grans detectors de situacions problemàtiques o de demandes de necessitats. La gent hi fa vida, i això afavoreix els vincles comunitaris. Allò que vol retratar FotoGüell.

Web del concurs on trobar les bases i enviar les fotografies https://fotoguell.comunalitatguell.org/

Comunalitats Urbanes

La Comunalitat del Güell forma part de la xarxa de les Comunalitats Urbanes, un nou programa del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya per dinamitzar les xarxes d’economies locals des de la perspectiva del dret a la ciutat i de l’economia social i solidària.

El programa està conformat per 22 comunalitats arreu de Catalunya que treballaran per l’enfortiment dels béns comuns i de nous projectes d’ajuda mútua a partir del moviment veïnal i associatiu, del teixit cooperatiu, del petit comerç, de projectes autoorganitzats i de les xarxes de suport mutu. El programa generarà un impacte social i singular a cada territori, especialment per aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat, a través de la millora de l’ocupació i l’ocupabilitat, avivant xarxes de suport mutu i generant projectes d’economia local en una lògica cooperativista, comunitària i sostenible.