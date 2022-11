Salut Pública

La CUP de Valls insta a les autoritats competents a agilitzar el traspàs del PIUS Hospital a la Generalitat

La CUP de Valls va presentar aquest divendres en roda de premsa la seva estratègia en matèria de sanitat. La compareixença va comptar amb Laia Estrada,diputada de la Candidatura al Parlament de Catalunya per les comarques de Tarragona.

El pla de treball de la CUP s’emmarca en dos nivells - municipal i parlamentari- i el seu objectiu primordial és que es dugui a terme d’una vegada el traspàs del PIUS Hospital a la Generalitat de Catalunya i que es duguin a terme de forma urgent les intervencions necessàries per fer front a les deficiències que acumula l’equipament. Per tal d’assolir-lo, la CUP de Valls presentarà una moció a la propera sessió plenària, que tindrà lloc el dilluns 28 de novembre, on s’instarà a les autoritats competents a agilitzar el traspàs de l’ens cap a la Generalitat, i que aquest sigui integrat a la xarxa de l’Institut Català de la Salut.

En el mateix sentit, la CUP-NCG ha registrat al Parlament de Catalunya una proposta de resolució on es reclama que el Departament de Salut reprengui les converses amb Gerència i Presidència de l’Hospital, amb la finalitat que s’assoleixi el traspàs d’aquest durant l’any 2023. La diputada Laia Estrada ha recalcat que “tot i que el 19 de març de 2021 l’aleshores consellera de Salut Alba Vergés i el llavors President del Consell d’Administració, Jordi Cartanyà, varen signar el Protocol d’Intencions per al traspàs del PIUS Hospital de Valls a la Generalitat, seguim sense disposar de cap horitzó temporal.”

Seguint la mateixa línia, les portaveus cupaires han recordat que va ser durant la legislatura 2011 - 2015 quan, enmig d’un greu moment de dures retallades en l’àmbit de la sanitat, la CUP va posar per primera vegada sobre la taula que l’única solució era que PIUS Hospital deixés de ser un hospital de titularitat municipal i s’integrés a la xarxa pública de la Generalitat. No obstant, tot i que l’Equip de Govern format per CiU i Esquerra es va comprometre a fer un debat de ciutat sobre el futur de la gestió del PIUS, aquest no es va arribar a produir mai, i es va deixar perdre una oportunitat que sí que van aprofitar altres ciutats, com és el cas de Reus o Berga.

Així mateix, una de les altres prioritats per a la formació anticapitalista, tal i com ha remarcat Ester Huguet - regidora del grup municipal - en la seva intervenció, és la “gestió del mentrestant”. En aquest sentit, la CUP aposta perquè es definiexi una estratègia clara a nivell d’inversions i finançament que serveixi per cobrir les deficiències a nivell d’instal·lacions i personal que pateix a dia d’avui l’equipament.

Les representants de la CUP han conclòs les seves intervencions reiterant que per la Candidatura és cabdal disposar d’un hospital que s’integri dins de la xarxa de l’Institut Català de la Salut, i no pas per un hospital municipal, ja que això acaba repercutint de forma negativa en els professionals, en els usuaris i en el manteniment de les instal·lacions i equipaments.