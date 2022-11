Comunicat del Col·lectiu Guilleries (núm. 150)

De totes les entitats autoanomenades independentistes, l'única que ha celebrat com una victòria la reforma del delicte de sedició ha estat el partit que detenta actualment el govern de Catalunya. Guilleries, després d'analitzar el fons de la modificació proposada, no pot fer altra cosa que mostrar-hi un enèrgic i contundent rebuig, tot instant ER a votar-la finalment en contra, malgrat haver participat en l'elaboració de l'actual proposició.



Com ja va passar amb els indults, la derogació del delicte de sedició (propi del passat i sense correspondència en els codis penals dels països democràtics del nostre entorn) era una exigència europea i ER ha fet veure que ha estat un èxit seu i com a contrapartida en la negociació ha blanquejat i legitimat una reforma dels desordres públics agreujats que, objectivament i per a una gran majoria de la ciutadania, empitjora notablement la regulació existent fins ara.



Els fets del setembre i l'octubre de 2017, a dreta llei, no van ser constitutius de cap delicte i així es va defensar des de tots els col·lectius que es diuen independentistes, però ara ER, increïblement i vergonyosa, admet que puguin ser considerats delictes si s'aprova la reforma proposada i fa possible que moltes altres manifestacions de protesta totalment lícites siguin criminalitzades i castigades amb penes efectives de presó i inhabilitacions en base als criteris introduïts pel nou tipus legal (intimidació, multitud, provocació, ocupació d'edificis i instal·lacions, augment de penes mínimes, etc).



El filofeixisme judicial espanyol seguirà interpretant aquestes normes i els conceptes jurídics indeterminats que les conformen de la forma més favorable a la seva concepció reaccionària i autoritària de la societat, com quan van inventar-se la "violència ambiental" que va servir per condemnar, amb l'acusació de la Generalitat, els fets de la manifestació "aturem el parlament" del 2011, i que va servir de pòsit teòric per a condemnar per sedició els fets del setembre i octubre de 2017 considerant violència "las miradas de odio" "la intimidación de la masa", etc.



Aquests darrers dies estem podent contemplar com s'implanta a la pràctica la "desjudicialització" acordada entre PSOE i ER en el marc de l'anomenada taula de diàleg: propera celebració del judici contra els manifestants davant la subdelegació del gobierno a Lleida per la detenció del president a l'exili a Alemanya, la confirmació del TS de la condemna d'un alcalde per l'1-O, la condemna d'un altre alcalde també per l'1-O, l'obertura de judici contra excàrrecs del departament d'Economia pels preparatius de l'1-O o la condemna de 3 anys i 4 mesos imposada a un manifestant per la protesta convocada per Tsunami a l'aeroport.



Hem de tenir molt clar que el diàleg i la col·laboració amb l'Estat en els termes actuals, com la reforma del codi penal espanyol, no ens apropa el més mínim a la independència i que, un cop assolim aquesta, el contingut del codi penal ens serà absolutament aliè (de país estranger) i per tant inaplicable.



Així doncs, l'únic objectiu que hauríem de tenir, molt especialment la classe política, és el de treballar per avançar en el procés per a la culminació de la separació de Catalunya de l'estat corrupte i neofeixista espanyol.



ELS MOSSOS D'ESQUADRA DEFENSAREM LES INSTITUCIONS CATALANES I VETLLAREM PER GARANTIR ELS DRETS I LES LLIBERTATS DELS NOSTRES CONCIUTADANS. TAMBÉ EXIGIM EL RETORN A CASA DELS EXILIATS, EL FINAL DE LA REPRESSIÓ DE L'ESTAT ESPANYOL, INCLOENT-HI L'ESPIONATGE IL·LEGAL, I LA CULMINACIÓ DE LA INDEPENDÈNCIA APROVADA PER LA MAJORIA DE LA CIUTADANIA.





Guilleries, 22 de novembre de 2022