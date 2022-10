Llums i taquígrafs als convenis i subvencions locals

Si d’alguna cosa es vanaglòria el govern d’ERC és de ser bons gestors, de fet, diuen ser els millors gestors. Però, ben lluny de la realitat, des del 2015, coincidint amb la majoria absoluta d’ERC, no s’aproven els pressupostos dins dels terminis corresponents, com a tard al desembre de l’any anterior per començar l’1 de gener amb el pressupost de l’any corresponent. El 2022, a més, ens trobem amb la inaudita situació que un govern amb majoria absoluta ha de prorrogar el seu propi pressupost. És evident que un pressupost prorrogat no garanteix cobrir les noves demandes d’un exercici a un altre, tenint en compte que passem d’època COVID on les despeses eren molt diferents, per exemple en tema Festes. No s’han pogut ni posar d’acord amb ells mateixos per aprovar el pressupost?

Una de les problemàtiques que comporta este desgavell, en concret al departament d’intervenció i hisenda, liderat pel regidor Jordi Monfort, és que entitats socials i culturals del nostre municipi avui encara no han cobrat les ajudes de l’exercici del 2021. Foren convocades l’11 de novembre de 2021, aprovades durant la Junta de Govern Local del 29 de desembre de 2021 i anunciades i signades el 5 de gener de 2022. Actualment, no s’han convocat les ajudes per a les entitats culturals i socials per al 2022 i durant este any s’ha percebut l’ajuda del 2020, 2 anys després.

Un cas diferent és el conveni d’una de les entitats esportives més longeves amb l’Ajuntament d’Alcanar que han rebut el pagament del conveni del 2021, el 29 de juliol de 2022, este fet ha fet perillar a nivell econòmic la viabilitat de l’entitat. A més, no han rebut la primera part del conveni per al 2022 dins el termini pactat. Tot plegat vergonyós.

Inclús, al darrer ple ordinari se van portar al plenari modificacions de crèdit pressupostaries per poder afrontar el pagament del conveni entre l’Ajuntament d’Alcanar i una de les entitats culturals amb més participació del poble per tal de que puguera ingressar 2 anys després, els convenis dels exercicis 2020 i 2021. Per ara no tenim novetats del conveni del present any 2022.

La proposta del grup municipal de la CUP Alcanar – les Cases en matèria de subvencions i convenis radica en un canvi de model a l’hora de gestionar-ho. Per tal de que les entitats puguen realitzar les seues activitats i programacions anuals han de rebre la remuneració del conveni a principis d’any. Pel que fa a les subvencions a les entitats, mitjançant la presentació de projectes i programacions anuals, rebrien de forma total o parcial l’import d’estes ajudes mitjançant bestretes abans de realitzar les activitats, i en cas de no realitzar el total de la despesa, s’hauria de retornar la quantitat parcial no gastada.

Amb este canvi de model les entitats del municipi tindrien menys problemes de liquiditat i podrien desenvolupar els seus projectes i activitats de forma més segura i no haurien d’estar pendents de si rebran o no dins el termini corresponent (o pactat) la subvenció o el conveni amb l’Ajuntament d’Alcanar. Pensem que una de les funcions de l’Ajuntament ha de ser fer costat i enfortir les entitats en tot allò que puguen i no com fins ara, on acaben ficant-los pals a les rodes i dificultant poder dur a terme els seus objectius.

Des del nostre punt de vista, creiem que s’ha fet una mala gestió de la despesa pública, fa falta previsió, i possiblement caldria fer una auditoria d’esta última legislatura que mos indique el perquè de tot plegat i demanar responsabilitats públiques a l’equip de govern.

Assemblea Local CUP Alcanar – les Cases