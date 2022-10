País Valencià

La Crida pel Finançament organitza un debat amb els partits polítics valencians

La Crida pel Finançament ha organitzat, pel pròxim 6 d'octubre a les 19h, una taula/debat amb el títol "Estat actual de la reforma del finançament valencià". En aquest debat, que es farà a la sala d'actes d'Intersindical Valenciana (Juan de Mena 18 de València), hem convidat a participar els partits del Botànic II, i també altres partits polítics que participen en la Crida pel Finançament, com ara Esquerra Republicana del País Valencià I Demòcrates Valencians. El debat estarà presentat i moderat per la portaveu d'Intersindical valenciana Beatriu Cardona.

La Crida pel Finançament exposa que el País Valencià "és el territori més endeutat de l'Estat respecte del PIB. Un dèficit que no ve provocat per efectuar unes despeses superiors a la mitjana autonòmica, sinó per uns ingressos inferiors a aquesta, entre els quals destaquen els procedents del sistema de finançament autonòmic que suposa un clar espoli dels nostres recursos. Aquest endeutament ens empobreix encara més, ja que la seua amortització es converteix en la segona despesa més important del Consell, només per darrere de la conselleria de sanitat."

Segons aquesta valoració, sei se sumen els menors ingressos per via del finançament autonòmic, l'amortització del deute i les menors inversions de l'Estat al País Valencià de les que ens correspondríem, tant per percentatge de població com per l'aportació al PIB estatal, en paraules de la Crida "ens trobem amb una situació d'empobriment estructural. Un empobriment que afecta fonamentalment als sectors socials de rendes més baixes (classe treballadora i classes populars), però que finalment acaba afectant en diversa mida el conjunt de la societat. Paral·lelament, el País Valencià també patim un dèficit fiscal, resultant de la diferència total entre les aportacions fiscals que realitzem i el total de les inversions estatals que rebem. Una situació profundament injusta."

Per parlar i debatre sobre totes aquestes qüestions i valorar el que s'ha fet en els darrers anys, així com les les propostes dels diversos partits valencians, s'ha organitzat aquest debat, que comptarà amb els diputats i diputades: Sabina Escrig del PSPV, Carles Esteve de Compromís i Estefania Blanes d'Unides Podem-Esquerra Unida. També participaran Carles Fons, responsable d'Organització de Podem-PV, Josep Barberà president d'Esquerra Republicana del País Valencià i Carles Aranda de l'executiva de Demòcrates Valencians. El debat estarà presentat i moderat per Beatriu Cardona, portaveu d'Intersindical Valenciana.