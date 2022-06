Finançament

La Crida pel Finançament es reuneix amb l'Associació de Juristes Valencians

Les dues entitats han mantingut una reunió per tractar sobre la situació del dret civil valencià, les inversions i l'infrafinançament i la celebració dels quaranta anys de l'Estatut d'Autonomia. En la reunió s'ha constatat una gran sintonia en els plantejaments de la Crida pel Finançament i l'Associació de Juristes Valencians que consideren que, en la present legislatura, s'ha de donar una resposta positiva a les reivindicacions pendents. En eixe sentit, fan una crida a la Generalitat Valenciana i el govern espanyol perquè facen passos decidits per fer-ho. Ara és el moment oportú per reintegrar el dret civil valencià aprofitant la propera reforma de l'article 49 de la Constitució espanyola. A més, existeix un gran consens institucional, social i polític favorable, en haver-se pronunciat les Corts Valencianes, la totalitat dels ajuntaments valencians, tots els partits polítics, a excepció d'un, el conjunt dels sindicats i una immensa majoria del teixit social valencià. La Crida pel Finançament donarà suport a la concentració convocada per l'AJV per al pròxim 29 de juny en defensa del dret civil valencià.

Per altra part, l'AJV i la Crida també consideren que la situació d'infrafinançament i manca d'inversions és insostenible, motiu pel qual exigeixen el govern espanyol que done una resposta positiva a les exigències de la Generalitat Valenciana acabant a l'espoli fiscal secular que patim les valencianes i valencians. No podem esperar a la legislatura vinent per acabar amb l'infrafinançament. Un infrafinançament que condiciona l'autogovern i que afecta negativament les condicions de vida de les valencianes i valencians.

Finalment, les dues entitats s'han compromés a mantenir reunions periòdiques i estrényer la seua col·laboració fins a aconseguir els seus objectius.