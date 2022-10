250 edicions de 'Cantada per la Llibertat' a Cort: i seguirem!

Manifest

«Companyes i companys

Avui 20 d’octubre de 2022 s’acompleixen 250 setmanes que els integrants de 'Música per a la llibertat' ens reunim a Cort cada dijous per demanar coses com «llibertat pels presos polítics catalans», «amnistia», «prou exilis», «llibertat d’expressió»... també per reivindicar idees com «democràcia», «dret d’autodeterminació», «dret a viure en català», «independència», «Països Catalans»...

Dues-centes cinquanta setmanes són moltes setmanes; ho hem anant fent amb fred o amb calor, amb claror o amb fosca, amb i sense distància de seguretat, amb màscara o sense... Dos-cents cinquanta és el que en diríem a Mallorca «un número rodó»; pot ser seria un bon moment per fer una «aturada» i demanar-nos: Per què ho feim?

Potser volem sortir als diaris establint un nou rècord? Potser aspiram a poder fer un bon concert? Potser ens agrada dotar antigues cançons amb noves lletres? Potser no tenim res més a fer els dijous horabaixa? Pot ser...? El que sigui, tant se val...

Tot i no ser molts, segur que hi hauria respostes ben diverses, però pensam que hi ha una raó subjacent, una mena de fil conductor que ens uneix a tots, és aquest:

No volem acceptar com si fossin «normals» realitats que no ho són

• Perquè no és normal dir que «organitzar una votació» dins un Estat que no ho permet, sigui el mateix que fer un «cop d’estat».

• Perquè no es normal que, per poder votar, s’hagin d’amagar les urnes a trasters o als maleters del cotxes.

• Perquè no és normal que la Policia colpegi votants indefensos.

• Perquè no és normal empresonar una persona per enfilar-se damunt un cotxe per haver demanat a la gent que es tranquil·litzi.

• Perquè no és normal que un jutge digui que demanar tranquil·litat a la gent sigui un «comportament tumultuari».

• Perquè no és normal enviar joves rapers a la presó.

• Perquè no és normal que, amb els doblers de tots, polítics triats democràticament siguin espiats.

• Perquè no és normal que un Estat organitzi «La Operación Catalunya» i no passi res.

• Perquè no és normal que, desprès de 250 setmanes, prop de 4000 catalans segueixin imputats.

• Perquè no és normal dir que «hi ha llibertat d’expressió» però que cal que la Policia ens «protegeixi» cada dijous.

• Perquè no és normal que, quan alguns vianants ens increpen o es posen violents, la Policia ens demani la documentació a nosaltres.

• Perquè no és normal que, després de 250 setmanes, els mitjans de comunicació locals ens facin tan poc cas...

No acabaríem avui, i és hora d’anar a sopar!

Com diu el nostre «crit de combat» de cada dijous: Són 250 setmanes seguides i seguirem!»

Ciutat, 20 d'octubre de 2022