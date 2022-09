Conflicte laboral

Vaga a Autobusos de TMB durant les Festes de la Mercè

Demà, el primer dia de vaga serà aprofitat per fer una Assemblea General a les 12h a les Cotxeres de Sants perquè la plantilla decideixi els nous passos que hem de donar per aconseguir els nostres objectius.

Malgrat els esforços dels mediadors de Treball, cap de les tres reunions que s’han celebrat al Departament de Treball han tingut un resultat positiu. TMB continua tancada en no atendre la principal reivindicació de la plantilla: NO PERDRE EL PODER ADQUISITU DELS NOSTRES SALARIS.

Igualment, ara TMB no reconeix la totalitat del deute que te amb tota la plantilla, i que ella mateixa va quantificar en 25 milions d’euros, generats per un mal càlcul d’un dels complements salarials que es va abonar erròniament des de 2003 a 2021. Des de el Comitè de Vaga s’ha proposat, per saldar aquest deute, el seu abonament en dies de descans, sent la resposta de TMB reconèixer només la meitat del que ens deu i que només es podrà gaudir si compactem la jubilació parcial.

Vista la actitud numantina de TMB, des del Comitè de Vaga s’ha decidit mantenir la convocatòria de vaga. El primer dia de vaga serà aprofitat per fer una Assemblea General a les 12h a les Cotxeres de Sants perquè la plantilla decideixi els nous passos que hem de donar per aconseguir els nostres objectius.

Tota la plantilla d’autobusos de Barcelona lamenten els perjudicis que puguem ocasionar als nostres usuaris i usuàries a la vegada que els demanem la seva comprensió. Creiem firmament que cap treballador/a ha de perdre el poder adquisitiu del seu salari i es per això que animen a tothom a lluitar per aquest objectiu: ELS SALARIS HAN DE PUJAR COM A MÍNIM IGUAL QUE L’IPC.