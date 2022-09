No és només el hijab

Al’ Iran, i al Kurdistan sotmès per aquest país, hi ha una revolta democràtica i laica liderada per dones contra la foscor i la reacció del règim imperant al país. Però aquesta revolta no és tan simple com sembla. Si bé la guspira ha estat l’assassinat de Masha Amini per part de la policia de la moral iraniana quan va ser detinguda per no portar com cal el hijab que tapava els seus cabells, les causes que hi ha al darrere no es poden reduir només a aquest fet, sinó que engloben tres eixos que cal tenir en compte.

Primer, el social, com a revolta contra un règim fonamentalista extremadament misogin que va arribar al poder amb el cop d’estat islàmic del 1979 i que ha produït un canvi radical en una societat, la iraniana, que havia conegut la llibertat i la igualtat entre dones i homes. Recordem que el país també ve de les protestes civils que van tenir lloc entre el 2019 i el 2020 –la primavera persa, se’n va dir– que, tot i que van començar de forma pacífica, en protesta per l’augment del 200% del preu del combustible, van causar més de 1.500 morts –amb apagada d’internet inclosa– a causa de la repressió policial. I és que les sancions dels Estats Units i la Unió Europea, juntament amb la mala gestió econòmica del règim, han portat el país a una greu crisi econòmica en els darrers anys.

Segon, el feminista, com a revolta de les dones contra la violència d’un règim patriarcal que els imposa quines parts del seu cos poden ensenyar i quines han d’amagar. Les imatges de dones tallant-se els cabells i cremant els seus mocadors com a reacció de protesta ens han remogut a totes. Sabem que s’hi juguen la vida i no podem més que sumar-nos a la seva causa, que és també la nostra: la lluita contra tota opressió patriarcal, ja sigui per obligar-nos a tapar el nostre cos, com per obligar-nos a ensenyar-lo si no volem. Les dones hem de poder decidir sempre, amb hijab o sense.

I tercer, el nacional, com a revolta de la minoria nacional kurda, perseguida, oprimida i sense reconeixement internacional. La guspira i la zona més combativa de les protestes és justament el territori kurd, on s’ajunten les seves reivindicacions com a poble. Estar al costat de la revolta de les dones iranianes aquests dies és també estar al costat del poble kurd. De fet, Masha Amini era kurda. Alguns farien bé de tenir en compte aquests tres factors abans de recriminar res a la diputada, d’esquerres i independentista, Najat Driouech.