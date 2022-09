lluita onstitucional

La CUP Reus denuncia la imposició d’una «falsa solució» per al Mercat del Carrilet

La CUP denuncia que l’Ajuntament de Reus actua «tard i amb manca de transparència» en la gestió del Mercat del Carrilet. La formació critica que el Govern prengui decisions sense comptar amb el parer de paradistes, marxants i veïnat. «Cal poder trobar una solució acordada i no pas imposada des del govern de Junts, ERC i AraReus», ha etzibat la regidora Mònica Pàmies. La cupaire ho atribueix a la «por de l’equip de govern per no veure's afectats per un més que possible càstig electoral per no haver resolt la continuïtat del mercat».





Pàmies ha criticat que el projecte presentat pel Govern, on s’hi exposava el següent pas en el projecte d'urbanització del barri i la zona del Mercat, no recollia de manera explícita «què passaria amb el mercat del Carrilet, abans, durant i després de la construcció d'aquestes noves edificacions». Per a la cupaire, aquesta darrera roda de premsa del Govern municipal ha estat una reacció de por a les més de 9.000 signatures pel ‘no’ al tancament del mercat del Carrilet. «Altre cop, una "jugada" mal gestionada des de l'inici fins al dia d'avui», ha asseverat Pàmies.





La regidora cupaire ha exposat les dades presentades al darrer Consell d’Administració de Reus Mobilitats i Serveis. Segons aquest estudi de viabilitat econòmica, el nou emplaçament tindrà un cost de 1.025.000 € de compra i 1.500.000€ de reformes per adequar l'espai i la coberta. Pel que fa a l'activitat comercial, es calcula que destinarà: 400m2 per parades - amb 16 parades, 500m2 pel supermercat i 300m2 per restauració; «sense fer cap mena de consulta prèvia amb les paradistes actuals», ha reiterat Pàmies. A l’estudi presentat, el nou sistema de parades serà amb la part frigorífica incorporada a la mateixa parada, cosa que farà que que les parades passin a ser de 25m2. «No deixen opció d'ampliació o incorporació de noves parades per a fer aquest Mercat més gran en un futur, ja que ocupen l'espai restant amb el supermercat i la restauració», ha denunciat la regidora cupaire.