Mobilitat

Guanyem Badalona reclama seguretat i pacificació viària als entorns escolars en motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat

L’organització municipalista engega una campanya que fa èmfasi en tres aspectes que afecten el dia a dia de la ciutat: la seguretat al voltant dels centres escolars, la pacificació de l’espai públic i la supressió de barreres arquitectòniques als barris.

Aprofitant l’inici de la setmana de la mobilitat sostenible, Guanyem Badalona dona el tret de sortida a una proposta de setmana diferent. Els municipalistes se centraran en la seguretat dels entorns escolars, les pacificacions dels espais públics i la supressió de barreres arquitectòniques als barris. Totes aquestes han estat demandes que durant molts anys han estat molt presents en el teixit badaloní.

Les regidores i militants de Guanyem Badalona estaran presents cada dia a diferents centres escolars, reivindicant la gran problemàtica que afecta a l’alumnat, docents i famílies. Avui, dia d'inici de la campanya, han estat repartint fulls informatius a l'entrada de l'Institut Escola Llibertat i de l'Escola Joan Llongueras. El grup municipal es compromet amb aquest gran canvi que la ciutat necessita, i proposa la creació d’un cos professional i especialitzat que garanteixi entorns escolars segurs a totes les escoles de la ciutat, així com la millora dels camins escolars, iniciada l’any 2017 pel govern liderat per Dolors Sabater.

També reivindiquen que amb la col·laboració i implicació de l’Ajuntament es podria millorar la situació. Fer talls temporals del trànsit –a l’entrada i sortida de l’escola– pacificació de carrers, millora de la xarxa de camins escolars, impuls d’un bicibus, habilitació zones de petó-i-adeu, espais de jocs infantils propers a les escoles, ombres a l’entorn, als camins i als parcs infantils, etc.

El grup municipal també reclama l’acceleració de la pacificació d’alguns carrers de la ciutat. Emular les ciutats europees, posant primer a les persones i després el vehicle privat. També reivindiquen la lluita veïnal com a mètode per a assolir aquestes pacificacions. Tal com va passar amb l’illa del centre.

Per acabar, el grup municipal reclama que s’hauria de produir un gran esforç com a ciutat per a poder suprimir les barreres arquitectòniques i aixi garantir una ciutat per a tots els badalonins i badalonines. L’exemple perfecte serien les ascensors i escales mecàniques que continuadament s’espatllen, com l’escala mecànica de Lloreda i l’ascensor del Pont del Xiclet.