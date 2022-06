#EspionatgeDestat

Exigeixen explicacions polítiques de qui, quan i com va autoritzar que el policia espanyol s'infiltrés en diverses organitzacions del moviment popular

Aquest matí es fa pública la notícia: un agent de l'Estat s'ha infiltrat. durant dos anys, al Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. en el moviment pel dret a l'habitatge del barri Gòtic de Barcelona i al moviment popular ve'inal de l'Eixample de Barcelona, segons ha publicat La Directa, l’agent responia a la identitat falsa de Marc Hernàndez Pon i es feia passar per un mallorquí que treballava com a cambrer en una guingueta a la platja de Barcelona.

Davant d'aquest fet, organitzacions de l'Esquerra Independentista han denunciat la inacabable llista de vulneracions de drets fonamentals que s'han comès amb la infiltració d'un agent de l'Estat. en el si de col·lectius que treballen de manera assembleària i pública. amb l'objectiu de recollir el màxim d'informació política i personal de la gent implicada.

Apunten que la infiltració de l'agent s'ha de contextualitzar en l'operació d'estat espanyol contra l'independentisme de base: lacriminalització i difamació dels CDR., detencions per terrorisme com el cas de la Tamara Carrasco o l'operació Judas, exilis com el de l'Adrià Carrasco o les dures actuacions policials al carrer contra les protestes i la màniga ampla judicial per reprimir-les.

També remarquen que seria del tot inacceptable una operació d'aquestes dimensions en un Estat democràtic. Que no hi pot haver cap justificació possible, ni per la via de la cobertura judicial. Que més d'un any i mig d'infiltració al SEPC, organització que opina i actua públicament, i que funciona de manera assembleària i oberta, no pot respondre a cap investigació criminal si no és prospectiva, és a dir, il·legal. La sola raó per a entendre aquesta intromissió en l'activitat lícita d'una organització política i pública és la de controlar-la, a ella mateixa i ales persones que hi participen.

Ara bé, veient com van les coses, afirmen "o som en un estat democràtic sinó al·lèrgic a la participació política popular, dels qui gosem assenyalar els seus escàndols i els seus privilegis. Som sota un Estat espanyol hereu del règim franquista que empra, com ho ha fet en el passat i ho farà en el futur, tots els mitjans necessaris per protegir els seus negocis i imposar la seva ideologia"

🔴 Jesús Rodríguez [@albertmartnez]: "La informació inicial que ens arriba és a través del SEPC, que tenen indicis que la història d'un dels seus membres no acaba de quadrar. Nosaltres fem la investigació i documentem que és un policia".#ElsMatinsTV3

▶ https://t.co/pqtd9vFbmW pic.twitter.com/FyA1VtgU5h — Els matins TV3 (@elsmatins) June 7, 2022

🔴 Som en roda de premsa denunciant públicament la infiltració d'un agent del Cuerpo Nacional de Policia a l'Esquerra Independentista i al moviment pel dret a l'habitatge.



Exigim les explicacions polítiques corresponents de qui, quan i com va autoritzar que l’agent s'infiltrés. pic.twitter.com/dG4kv1jm4o — SEPC (@SEPC_nacional) June 7, 2022

Ei @interiorgob 👀 sembla que ja sabem qui és el suposat Marc Hernàndez Pon, el funcionari de policia I. J. E. G.



📸 “Marc Hernàndez Pon” a l’obertura de l’estació d'Arc de Triomf el passat 4 de maig.#InfiltratAlDescobert pic.twitter.com/WWcD6MesGB — BATEC (@batec_cat) June 7, 2022