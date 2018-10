Jusapol

Assenyalen com a "infiltrat" al detingut per agredir un participant en la manifestació espanyolista de Barcelona

Assenyalen com a "infiltrat" al detingut per agredir un participant en la manifestació espanyolista de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut, aquest dilluns, un veí de Montbui (Anoia) que va participar en una de les agressions que van tenir lloc aquest dissabte a Barcelona, durant la manifestació de policies i organitzacions de l'extrema dreta al centre de la capital catalana, segons informa AnoiaDiari.

Es veu que aquesta persona anava vestit amb símbols independentistes i que caminava junt als membres de la Jusapol que es manifestaven el passat dissabte a Barcelona. En començar els incidents, l'home hauria atacat un dels participants de la marxa. Segons fonts policials, és una persona amb diversos antecedents i està custodiat a la comissaria d'Igualada.

Tal com apunta aquest mitjà, la persona detinguda portava indumentària de la Penya Blau-grana d'Igualada, però tant aquesta entitat com l'ANC de Montbui negaven qualsevol contacte amb ell. La seva única aparició va ser l'any passat, l'1-O, a les afores del col·legi electoral montbuienc. Una presència que diverses persones apuntaven com la d'un "infiltrat".

En un primer, les imatges van encendre les xarxes a Internet i els mitjans espanyols. Alguns participants a la manifestació independentista van testimoniar a les xarxes que el presumpte agressor havia despertat al llarg de la jornada una actitud sospitosa i que podria tractar-se d'un membre "infiltrat".