Crida per Palma canvia el nom de la plaça de la Guàrdia Civil per plaça de l'1 d'octubre

En homenatge al poble de Catalunya i com a denuncia de la repressió, Crida per Palma ha fet una acció simbòlica canviant l nom de la plaça de la Guàrdia Civil per plaça de l'1 d'octubre. Ho ha fet coincidint amb l'aniversari del 23-F per acabar amb règim del 78 i caminar cap l'autodeterminació. Durant l'acte s'ha manifestat rebuig a «la presència l'Exèrcit, la Policia Nacional i la Guardia Civil a Palma i al conjunt de Mallorca».

A continuació, Crida per Palma ha celebrat una 'Trobada per la sobirania nacional: exercim l'autodeterminació, avancem cap a la República', que ha comptat amb la participació Maria Gelabert, Tomeu Martí, una intervenció de la candidata Laura Dorado, i després un debat popular que ha de servir per construir programa electoral d'aquesta formació.