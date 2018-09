1-O

Capgirem Vic lamenta una nova negativa a posar nom de l'1 d'Octubre a un espai emblemàtica de la ciutat

La formació proposa que sigui la futura biblioteca de Vic la que agafi el nom de U d’Octubre, ja que un espai comunitari i d’aprenentatge com una biblioteca commemori l’U d’Octubre els hi sembla la millor manera per continuar aprenent d’allò que col·lectivament vam fer en aquelles dates

Ahir, dimarts 12 de setembre, el regidor d'Economia, Serveis, Règim Interior i Cooperació, Toni Serrat, ens va comunicar els resultats de l’enquesta que el govern de la ciutat ha fet als veïns de la plaça de l’Estació per canviar el nom de la plaça i dir-ne plaça U d’Octubre. En la reunió hi vam assistir representants de l’ANC, Òmnium Cultural, el govern i Capgirem Vic. Malauradament, la proposta de canvi de nomenclatura ha estat rebutjada amb una enquesta que, com la del Virrei Avilés, no compleix el reglament de participació, no té garanties democràtiques i impossibilita el vot telemàtic. Respecte a aquest fet, l’assemblea de Capgirem Vic vol fer públiques tot un seguit de consideracions i el seu posicionament respecte al tema en qüestió.

Donada la importància històrica que té la mobilització popular de l’U d’Octubre, Capgirem Vic ha impulsat des de fa mesos un canvi en el nomenclàtor vigatà per tal que aquest inclogui un carrer, una plaça o un equipament amb el nom ‘U d’Octubre’. És important que aquest espai tingui una incidència elevada dins de la ciutat, a l’altura dels fets que commemora. Denunciem que el govern municipal hagi intentat passar-hi ‘de puntetes’, proposant parterres en rotondes –com el de la plaça de l’Estació-, evitant causar molèsties als veïns amb fins electoralistes –com al carrer Virrei Avilés- o fins i tot proposant places en sòl privat –com la del davant de l’edifici del Sucre-.

Lamentem que posar el nom de U d’Octubre a un espai de la ciutat sembla que s’ha convertit en una mena d’obligació no volguda per al govern en lloc d’un fet motivant i positiu. És evident que la campanya difamatòria que el govern va fer per impedir que el carrer Virrei Avilés passés a dir-se carrer U d’Octubre tindrà conseqüències en qualsevol altra consulta que es faci en la mateixa línia, tal com demostra el resultat de l’enquesta a la plaça de l’Estació. Denunciem novament que l’alcaldessa Anna Erra deixés en mans del regidor Benjamí Dòniga la gestió d’aquella primera proposta i li permetés que mentís públicament en el Ple inventant-se tot un seguit de despeses per al veïnat que setmanes més endavant un informe d’intervenció i secretaria del mateix Ajuntament desmentien rotundament. No és la primera vegada que es menteix descaradament a el Ple, fet que, per qualsevol persona que estima la ciutat, hauria de ser motiu suficient per forçar-ne la dimissió.

Ara, davant del fracàs de la consulta a la plaça de l’Estació, l’Ajuntament ens proposa la plaça de davant del Consell Comarcal. I ho vol portar d’urgència al ple del proper dilluns 17 de setembre. Es proposa un espai que molt probablement no representarà cap mena de canvi significatiu i que, des del nostre punt de vista, és probable que s’acabi limitant a una simple placa amb la corresponent inauguració i foto. Complir l’expedient i convertir-ho en una mena d’acte unitari, simbòlic i propagandístic. L’assemblea de Capgirem Vic lamenta que, per la desídia i el desinterès del govern vigatà, a dia d’avui encara no hi hagi cap espai amb el nom d’U d’Octubre, però no accepta que ara es vagi amb presses per tal de condicionar els posicionaments de la resta de partits i entitats.

En aquest sentit, comuniquem públicament que no avalarem aquesta proposta com no avalem el procés que el govern està seguint en aquest assumpte. La de la pressa és una de les estratègies convergents per excel·lència, aquella que, a base de pressió, impossibilita la resta d’actors a plantejar alternatives i els força a agafar-se a la seva proposta, aprofitant-se sovint de l’alt valor que la resta d’actors donem a un fet que ells estan menystenint. És si més no curiós que, just en el moment en que els governants convergents de la Generalitat ens estan dient que la independència pot esperar al diàleg amb l’Estat espanyol, a Vic tinguin tanta pressa per commemorar l’U d’octubre. Sentim enveja pels nombrosos pobles i ciutats d’arreu del Principat que ja tenen el seu carrer o plaça U d’octubre o estan duent a terme processos realment democràtics per tenir-lo.

Per tant, Capgirem Vic proposa que sigui la futura biblioteca de Vic la que agafi el nom de U d’Octubre. Sabem que està previst un procés participatiu per triar-ne el nom, tot i que desconeixem en quins terminis concrets ho vol fer l’Ajuntament. Tanmateix, centrarem els nostres esforços perquè el nom Biblioteca U d’Octubre no només sigui una opció, sinó que sigui l’opció guanyadora en l’anunciat procés participatiu per decidir el nom de la nova biblioteca. I desitgem que aquesta sigui una lluita compartida per la resta d’entitats i partits. Ni avalarem l’actual proposta del govern, perquè menysprea la significació del que va ser l’U d’Octubre, ni avalarem les formes amb les que s’ha procedit en aquesta qüestió, perquè ens semblen contràries a l’interès majoritari d’una ciutat que es vol participativa i democràtica. Que un espai comunitari i d’aprenentatge com una biblioteca commemori l’U d’Octubre ens sembla la millor manera per continuar aprenent d’allò que col·lectivament vam fer en aquelles dates.

Pel que fa al carrer Virrei Avilés i la resta de vestigis contraris a la Llei de la Memòria Històrica que queden a la ciutat, l’assemblea de Capgirem Vic elaborarà un document per portar a la Direcció General de Memòria Democràtica del Departament de Justícia de la Generalitat i al Memorial Democràtic perquè, acollint-nos precisament a la Llei de la Memòria Històrica, l’Ajuntament es vegi obligat a fer allò que els seus equilibris de poder i acords governamentals li impedeixen fer, retirar-los de l’espai públic i de l’espai d’ús públic.