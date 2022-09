11S22

Clam unànim per la Independència a l'entorn del Fossar de les Moreres

700.000 persones han participat a la manifestació de la Diada Nacional de Catalunya a Barcelona, validant un any més el suport a la independència del nostre país. Aquest èxit també ha quedat palès en l’increment de busos, fins a 240. La manifestació, liderada per la presidenta de l’Assemblea, Dolors Feliu, el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, i el president de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), Jordi Gaseni, acompanyats per les principals entitats sobiranistes i representants internacionals i de nacions sense estat, ha transcorregut des de l’avinguda del Paral·lel fins a l’Estació de França en un ambient reivindicatiu.



Així, la convocatòria de l’Assemblea ha tornat a agrupar centenars de milers de persones en el desè aniversari de la seva creació. Ha quedat demostrat, una vegada més, que el moviment independentista segueix disposat a manifestar-se amb força per defensar els seus drets fonamentals per oposar-se a la repressió de l’Estat espanyol i a l’immobilisme dels partits independentistes.



Un cop a l’escenari, les conegudes actrius Carme Sansa i Pepa Arenós han estat les encarregades de conduir l’acte i presentar els parlaments. Qui ha encetat l’acte polític ha estat el vicepresident de l’entitat, Jordi Pesarrodona, que ha manifestat que “ens sentim orgullosos del Primer d’Octubre, l’acte de desobediència civil no-violenta més gran del segle XXI, però cal ser conseqüents: vam deixar l’aplicació del resultat en mans dels nostres dirigents i vam abandonar els carrers; això no tornarà a passar”.



En la seva intervenció, el president de l’AMI, Jordi Gaseni, ha remarcat la necessitat de coordinar-se als municipis: “Volem ajudar a coordinar els ajuntaments, a fer de corretja de transmissió amb la societat civil, amb les entitats, amb totes aquelles peces que són absolutament necessàries perquè surti bé”, i ha remarcat “que el que hem fet fins avui ens serveixi, que aquests darrers cinc anys de l’independentisme hagin estat útils, depèn de tots nosaltres”.



Per la seva banda, Xavier Antich, president d’Òmnium Cultural, ha afirmat que "ni la repressió ni la frustració han impedit que aquest país es mobilitzi com estem fent. Per la Diada i sempre que calgui. Perquè quan cal, sabem que no ens podem quedar a casa. Som activistes, som gent de carrer!". I ha reblat: "Això no va de buscar culpables sinó d’aconseguir còmplices per la independència. Quedar-nos de braços plegats no és cap opció. Volem la independència perquè necessitem la República Catalana, i sobretot volem guanyar perquè podem guanyar”.



Finalment, l’encarregada de tancar els parlaments ha estat la presidenta de l’Assemblea, Dolors Feliu, que ha recordat el significat del color de la samarreta d’enguany: “Portem el mateix color negre de la bandera que va aparèixer com a símbol de lluita a ultrança durant aquells setges de Barcelona i Cardona. La lluita continua fins al final.“ Feliu ha insistit en la necessitat d’un horitzó esperançador: “Demanem als nostres representants sinceritat, valentia i decisió per assolir la independència. I si no ho fan ells, estem determinats a utilitzar les eleccions i el vot per fer-la.”



La mobilització d’aquesta Diada ha estat marcada per un fort component de resistència i denúncia, que confirma que no ens podem esperar indefinidament, i que no hi haurà justícia social i democràcia sense un estat independent. Per l’Assemblea, la independència ha de tornar al centre de la política catalana per fer-la efectiva, i les úniques opcions són o independència o eleccions. En aquest sentit, l’entitat fa una valoració molt positiva de la resposta de la ciutadania, que malgrat el context polític i les polèmiques dels darrers dies ha omplert els carrers amb la voluntat ferma d’assolir la independència.

⬛️⬜️ El primer discurs polític és de @Pesacapsada, vicepresident de l'@assemblea:



🗣 No perdem temps en baralles i crítiques als partits: som el poble fent República! 💪 Tenim molt clar que defensem el mateix que fa cinc anys i per això som avui aquí, vam votar i vam guanyar. pic.twitter.com/DQEZs5CGO4

— Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) September 11, 2022

⬛️⬜️🔴 @DolorsFeliu 🗣 Intenten que no ens manifestem, que siguem pocs i que no parlem del que ens importa. Que no se senti i que no es vegi que som tants. Que ho mantinguem amagat en un racó de la nostra ment o del nostre cor. No ens faran callar! Volem la independència! pic.twitter.com/qoAl87dS1v

— Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) September 11, 2022