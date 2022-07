LANC presenta la samarreta i el lema de la Diada de l11-S: Tornem-hi per vèncer: Independència

Aquest dijous al migdia, l’Assemblea Nacional Catalana ha presentat les primeres novetats de cara a la Diada de l’11 de setembre d’enguany: el lema, la imatge gràfica i la samarreta. Amb el lema “Tornem-hi per vèncer: Independència”, l’entitat vol reivindicar que s’ha acabat esperar res de ningú que no sigui el poble i la societat civil organitzada. La samarreta negra acompanya aquest missatge i simbolitza la lluita i la no-rendició.



La presentació s’ha dut a terme a la seu de l’entitat, en un acte que ha comptat amb la presència de la presidenta, Dolors Feliu, i el vicepresident, Jordi Pesarrodona; també amb Jordi Arcarons, secretari d’Òmnium Cultural, i Jordi Gaseni, president de l’Associació de Municipis per la Independència.



El vicepresident de l’Assemblea, Jordi Pesarrodona, ha presentat el lema d'aquesta Diada, “Tornem-hi per vèncer: Independència” i ha reivindicat que cal "tornar-hi sense esperar res ni ningú, la societat civil organitzada és la que té el poder per fer possible la independència". La presidenta, Dolors Feliu, ha denunciat que la repressió que pateix l'independentisme i els anys de pandèmia han suposat un cop a la mobilització, i ha reivindicat que "és hora de la remuntada, d'un canvi de cicle per tornar la #independència al centre del debat polític."



Jordi Arcarons ha donat el suport d’Òmnium Cultural al missatge de la Diada i ha declarat que "hem vingut a guanyar la llibertat del nostre país. Catalunya se sap mobilitzar, Catalunya és al carrer, i tornarem a ser un exemple de democràcia i llibertat." Per la seva banda, Jordi Gaseni ha recordat que "quan totes les entitats hem anat plegades és quan s'han assolit les fites més importants de l'independentisme. Aquesta Diada és especial perquè fa 5 anys del referèndum de l'1-O i és hora de mostrar un missatge de força".



L’entitat denuncia que la independència ha deixat de ser el centre de la política, i lamenta la inacció dels partits, amb els quals ja no compta ni creu, perquè han abandonat el camí cap a la independència malgrat haver emès un mandat clar amb el referèndum de l’1-O i haver votat una majoria independentista al Parlament. Per això reclama que la força de la gent és la única que aconseguirà l’alliberament del país.



A més, demana prendre els carrers després de 5 anys de greuges, d’intensa repressió política i judicial, d’espionatge il·legal amb Pegasus, de sentències contra l’escola en català, de l’espoli fiscal..., a més de la vergonyosa baixa inversió de l’Estat en infraestructures o el projecte de llei, dit de memòria històrica, que continua deixant en mans de l’Estat la comissaria dels horrors de Via Laietana. El lema i la idea de no-rendició volen reflectir un canvi d’etapa en el qual la lluita és la protagonista.



Molt aviat anunciarem més novetats de la Diada d’enguany, que s’espera que torni a tenir una assistència massiva.