Actes de la Diada de les organitzacions de l'Esquerra Independentistes al Camp

Amb el lema nacional #FinsAVèncer, exposaran arguments i motius perquè la Diada sigui un repunt d’inici de lluites per a una vida digna

Les organitzacions de l'Esquerra Independentista al Camp fan una crida a tornar omplir els carrers el proper Onze de Setembre. "Volenque aquesta Diada sigui un espai de trobada que promogui un espai de lluita sota el lema nacional «Fins a vèncer! Unitat popular, organització i lluita».

«Cinc anys després del 1r d’octubre, ens reafirmem: no hi ha receptes màgiques, no hi ha transicions de la llei a la llei possibles, no queden més orelles per parar a discursos plens de retòrica però buits de contingut. Front a qualsevol desencant, hi tenim precisament un aprenentatge que no pot deixar espai a recloure’ns, tot al contrari», ha expressat Laia Muntas, militant d’Endavant (OSAN) al Baix Camp. Muntas ha denunciat que «la mascareta de la fal·laç majoria independentista al govern ja no tapa més que ERC i Junts estan participant activament en l’estabilització de l’estat espanyol, la submissió i la renuncia del conflicte». En aquest sentit, ha posat d’exemples els Jocs Olímpics d’Hivern, el suport als pressupostos de l’Estat o la renúncia a plantar batalla per la defensa del català.

Així mateix, denuncien que l’Estat busca reconstruir la seva legitimitat intentant neutralitzar el moviment independentista a través del reencaix autonòmic, context comú als Països Catalans i que fa que a la classe treballadora «ens hi vagi la vida: la precarietat, l’encariment del cost de la vida —carburants, el preu del menjar—, etc., en definitiva, aquest sistema capitalista de qui el règim del 78 posa al centre la indestriabilitat de l’alliberament social i nacional dels Països Catalans». Muntas ha impugnat la recomposició del capitalisme, orquestrada per la UE i una adhesió al bel·licisme pro-OTAN, «un procés que només respon a la salvaguarda dels interessos de la classe dominant i els centres de poder econòmic».

També han posat en el punt de mira les «suposades ajudes europees, que en algun moment hauran de ser retornades amb una recepta que ja coneixem, a còpia de retallades». Per això, i després d’un intens cicle de fortes lluites socials, d'impugnació independentista de l’Estat i de gestió capitalista de la pandèmia, fan unacrida a «sortir a reprendre la iniciativa política i sumar forces al projecte de la unitat popular».

La presentació es va fer dijous passat, 1 de setembre, al Fossar Vell de Reus, amb representació de diverses organitzacions i militants de l’Esquerra Independentista del Camp. La capital del Baix Camp serà l’escenari de la manifestació i l’acte polític final amb motiu de la Diada. Dels actes previs, en destaca la importància d’una taula rodona central, el dissabte 10, a Valls.

ACTES PREVIS AMB MOTIU DE L’ONZE DE SETEMBRE 2022 – FINS A VÈNCER –

Dimarts, 6 de setembre | El català, llengua de cohesió social i construcció nacional

19.30 h, Pl. del Teatre, Reus. Amb Marina Massaguer (sociolingüista), Pau Francesc (Endavant (OSAN) Tarragonès) i Mariona Quadrada (filòloga).

Dimecres, 7 de setembre | Defensar la terra i la vida és lluita de classes

19 h, Casal El Rebotim, c. Verge de la Pineda, 45, Vila-seca. Amb Eloi Redon (Plataforma Stop BCN World), Miquel Perelló (CUP Priorat), Laia Muntas (Endavant Baix Camp) i David Martí (nucli de suport CUP Salou).

Dijous, 8 de setembre | Antifeixisme: ni honor ni glòria

19 h, Cal Cabaler, c. Sant Jaume, 1, Creixell. Amb Jordi Martí (CGT) i Vicent Gómez (CUP Creixell).

Divendres, 9 de setembre | Del front de guerra a la nevera: crisis econòmiques actuals

19 h, Casal Popular Sageta de Foc, c. Sant Domènec, 18, Tarragona. Amb Eva Miguel (CUP Tarragona) i Arnau Carné (Ítaca i Endavant (OSAN) Bages).

Dissabte, 10 de setembre | Acte polític central ‘Fins a vèncer!’

11.30 h, Pl. del Museu Casteller, Valls. Representants de diverses organitzacions de l’Esquerra Independentista (CUP, Arran, Endavant IOSAN) debatran en una taula rodona sobre el futur i el rol de l’Esquerra Independentista als Països Catalans. Tot seguit, hi haurà el I Vermut Antirepressiu, i tots els beneficis de la barra aniran destinats a la Marató Antirepressiva, una iniciativa que presentarà Eva Pous, advocada d’Alerta Solidària.

Diumenge, Onze de Setembre

10 h, Vandellòs. Acte polític a l’actual pl. Gil-Vernet, de la qual se’n vol canviar el nom pel de Josepa Figueres, dona del Carrasclet. S’hi durà a terme una xerrada feminista.

12 h, Capçanes. Celebració de l’acte d’homenatge al Carrasclet.

15 h, Reus. Dinar popular davant del Casal Despertaferro (c. Martí Napolità).

Paral·lelament, a Tarragona l’EIT participarà dels actes de la coordinadora de l’Onze de Setembre a Tarragona.

19.30 h, Reus. Manifestació amb inici al Mercat Central i finalització al Fossar Vell (Peixateries Velles), on s’hi farà l’acte polític final (ca. 20.30 h).





«Tot plegat té una traducció real per la classe treballadora: l’augment del cost de la vida, la precarització laboral, la repressió, l’auge de la violència masclista i de l’extrema dreta, també al nostre territori», ha complementat Mariona Montalà, membre de la CUP de Valls. Per això, ha afegit, «al Camp, l’Esquerra Independentista movem fitxa i fem una aposta en aquestes coordenades aprofitant la diada per donar-li tota la força també en clau territorial».

En aquest sentit, Montalà ha destacat que les problemàtiques que pateix la classe treballadora al Camp són compartides nacionalment i peculiars al territori. Així, ha destacat la precarietat associada al turisme o al sector serveis en general, la macroconstrucció d’infraestructures que destrossen el territori o la problemàtica de l’habitatge on el despoblament i els pisos turístics són dues cares de la mateixa moneda al Camp. «L’EIC entenem que la Diada de l’Onze de Setembre d’enguany pot i ha de ser un punt d’inflexió en positiu. Mitjançant la programació d’actes que hem preparat, proposem recuperar una organització coordinada, descentralitzada i unitària de l’Onze de Setembre del Camp que s’estengui durant el proper curs», ha reblat Monatalà.

L’EIC vol que aquesta Diada, a l’inici del curs, pugui convertir-se en l’inici d’un cercle virtuós de lluites, acumulació de forces i augment de l’organització i la mobilització en les coordenades que dibuixa l’Esquerra Independentista: independència, socialisme, feminisme, Països Catalans. «Cridem sumar forces al projecte de la Unitat Popular, ja que volem ser l'alternativa que respongui a la paràlisi independentista, el reassentament del Règim i l'encariment de la vida», han conclòs les portaveus.

