LAT

Presenten al·legacions al projecte d’una nova línia elèctrica d’alta tensió al Pallars Jussà

L’Ajuntament de la Pobla de Segur presenta un recull d’al·legacions a la Generalitat de Catalunya per un projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable que afecta el seu terme municipal. En concret, es tracta d’una línia elèctrica d’alta tensió que connectaria un parc solar anomenat Llau dels Juncs instal·lat al municipi d’Isona i Conca Dellà amb la subestació de la Pobla, segons informa Viure als Pirineus.

El projecte de l’empresa Energies Renovables Terra Ferma SL preveu que la línia afecti el terme de la Pobla i, conseqüentment, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Departament d’Empresa i Ocupació han demanat a l’Ajuntament de la Pobla de Segur un informe tècnic sobre aquestes afectacions.

Una vegada estudiat tot el projecte, el consistori ha emès un informe desfavorable per diverses raons. El motiu principal és que el recorregut proposat entre la SET Llau dels Juncs i la SET Pobla de Segur el Pla especial del Pantà de Sant Antoni que prohibeix la construcció de noves línies d’alta tensió d’energia elèctrica en tot l’entorn del pantà. Una zona que, a més, forma part del Geoparc Orígens, per la qual cosa compta amb un cert nivell de protecció. El projecte també preveu la construcció d’una torre situada en una zona considerada inundable per estar prop del riu Noguera Pallaresa, i un altre suport que no respecta la reserva viària en sòl no urbanitzable que marca el plantejament urbanístic vigent.

Per tot això, l’Ajuntament proposa les següents alternatives: que el projecte aprofiti les línies ja existents al municipi; el soterrament d’aquestes línies; o que el parc solar es connecti amb la subestació de Tremp, ja que geogràficament és més a prop i requeriria un recorregut de línia més curt.