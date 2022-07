Litoral

Mobilitzacions als País Valencià per denunciar l'erosió que pateixes les platges

Sota el lema "Som Mediterrània, per la regeneració de les nostres platges", el moviment Mediterrània ha fet una crida per manifestar-se o concentrar-se el proper 6 d'agost a les 20h davant de les platges del País Velencià afectades per l’erosió del seu litoral. A les mobolitzacions es llegiran un comunicat adreçat al Ministeri español de Transició Ecològica amb l’objectiu d’iniciar un diàleg que permeta promoure un canvi en la planificació de la protecció del litoral.

En les darreres setmanes diversos mitjans de comunicació s'han fet ressò de la pujada de 6 cm del nivell de la mar a les platges valencianes. Retrocessos importants que s'agreugen amb cada nou temporal de mar, segons un informe del Ministeri espanyol per a la Transició Ecològica.

Orpesa, Tavernes de la Valldigna, les Cases de Queralt de Sagunt, Nules o Guardamar del Segura són només alguns enclavaments que visibilitzen una realitat que recorre de nord a sud el litoral valencià, cada vegada més habitual i amb més força.

"Som Mediterrània, per la regeneració de les nostres platges", en declaracions recollides pel Diari La Veu del País Valencià, apunta que fa milers d’anys, la sorra de la costa s’ha mantingut estable fins a la construcció massiva de ports i embassaments, unes infraestructures concebudes per al bé comú i per a generar riquesa però que, en canvi, exercint les seues activitats han retingut milers de milions de metres cúbics de sorra als seus espigons que els corrents marins i fluvials dipositaven a les nostres platges i les mantenien estables i sense erosió», asseguren des de l’entitat.

Recorden també que el canvi climàtic és un nou factor a tindre en compte i que previsiblement incrementarà els efectes d’erosió sobre el litoral, tal com pronostiquen experts de l’ONU. En canvi, segons apunten des de l’organització, no hi ha evidències científiques que atribuïsquen l’erosió únicament al canvi climàtic, i acusen el Govern espanyol, tant l’actual com els anteriors, de ser els responsables de no haver exigit mai als ports i als embassaments responsabilitat mediambiental.

Com a conseqüència, diuen, s’han fet malbé, de manera artificial, els ecosistemes marins i terrestres, i la mar ha anat avançant fent-se amb el terreny de les platges, de les dunes, dels poblats marítims i salinitzant camps de cultiu. «Si no actuem ja estarà en perill el futur dels nostres valors i de la nostra identitat com a poble», diuen els convocants.

Per a evitar-ho, proposen a la societat civil la participació per a poder prendre decisions a partir del diàleg amb el Govern i exigint el canvi en profunditat de la Llei de Costes, tal com ja van suggerir tant el Parlament Europeu com el Consell d’Europa.