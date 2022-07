Ensenyament

La CUP Mollet reclama la incorporació plena de l'escola de Can Vila a la xarxa de centres de la Generalitat

Laha instat avui a l’ajuntament de Mollet i al Govern de la Generalitat a incorporar, per garantir el seu futur de manera plena, l’Escola d’Educació Especial de Can Vila i els seus serveis complementaris a la xarxa de centres públics educatius del Departament d’Educació.

La formació anticapitalista ha recordat que aquest centre educatiu de titularitat municipal, depenent de l’Institut Municipal de Serveis als Disminuïts (ISMD), de l’ajuntament de Mollet i amb conveni amb l’INCASÒL, la Diputació de Barcelona i el Departament d’Educació de la Generalitat es troba amenaçat de no poder reprendre al setembre la seva activitat educativa i assistencial en part de les seves instal·lacions per la manca d’un manteniment adequat.

Mercè Solé, portaveu de la CUP Mollet i exregidora d’Ensenyament de la ciutat, ha denunciat que “ens trobem amb un conflicte secular entre administracions que com sempre acaba afectant a qui no en té cap culpa, en aquest cas a prop de setanta alumnes del centre amb característiques especials i una trentena de professionals que s’ocupen dels diferents serveis del centre”.

Per a Solé, “el conflicte es remunta d’una banda al mal tancament del conveni de cessió d’usos entre l’ajuntament i l’INCASÓL i de l’altra a la manca de voluntat del Departament d’Educació d’anar més enllà i comprometre més recursos en un centre de tipologia especial de titularitat municipal. Però totes aquestes circumstàncies que no són pas noves i no eximeixen les tres administracions de trobar solucions per mantenir el normal funcionament del centre”.

Per a la portaveu cupaire, “l’escola de Can Vila no és un centre educatiu qualsevol, és un servei públic educatiu i assistencial patrimoni de totes que ve desenvolupant des de fa dècades una tasca imprescindible i de la qual el territori no pot, ni vol prescindir-ne, i per això en primera instància cal denunciar la mala gestió que ha fet l’ajuntament de Mollet d’aquest tema, malgrat els intents posteriors de derivar les responsabilitats a d’altres administracions”.

“Les deficiències dels mòduls instal·lats als jardins de l’escola de Can Vila fan molt de temps que són evidents, fins i tot molt abans que el passat mes de març l’ajuntament de Mollet enviés els tècnics a fer els informes preceptius. Ens trobem en un escenari de negligència, perquè hi ha hagut prou temps per solucionar-ho, tot i mantenint la crítica. Està clar que hi ha qui ha volgut treure partit electoralista jugant d’una banda amb els drets dels més vulnerables i d’altra amb la intransigència d’altres responsables d’administracions autonòmiques. Hores d’ara, uns i altres es mereixen la nostra reprovació”. Ha conclòs l’exregidora d’ensenyament.

Per aquest motiu i per garantir els drets de l’alumnat, famílies, i professionals, i per evitar que aquests es repeteixin de manera redundant, la CUP Mollet “promourà les iniciatives que calguin a través del seu grup parlamentari, per tal d’incorporar l’escola de Can Vila a la xarxa de centres del Departament d’Educació tot garantir la viabilitat i subsistència d’aquest centre educatiu imprescindible i l’estabilitat dels seus excel·lents professionals”.