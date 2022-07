Onada de calor

La CGT convoca demà concentracions a Inspecció de Treball de Barcelona i Lleida contra la inacció davant morts per cop de calor

Aquest dimarts 26 de juliol, la CGT convoca concentracions a la Inspecció de Treball de Barcelona (10:30 C/Travessera de Gràcia 303) i a la de Lleida (11:00 C/Riu Besòs, 2).

El motiu és denunciar l'incompliment d'empreses i administracions de la normativa de treball en condicions extremes de temperatura, que darrerament estan causant morts i hospitalitzacions de treballadors/es o acomiadaments per exigir aigua i descansos. Davant aquesta situació, la Inspecció de Treball actua amb laxitud i comprensió vers les empreses. Com a exemple d'això hi ha la denúncia que va posar la CGT a l'empresa d'ambulàncies Falck, amb nombrosos vehicles sense aire condicionat i temperatures interiors demostrables de més de 40 °C. No només és un atemptat contra la plantilla sinó contra la mateixa població, que ha de ser traslladada amb unes condicions que poden agreujar l'estat delicat dels i les malaltes.

Pel sindicat, "No són fets aïllats o inevitables. Les administracions públiques miren a una altra banda, mentre els seus serveis privatitzats són espremuts per empreses sense escrúpols. Aquestes accions de denúncia i protesta s'estan realitzant de forma coordinada per la CGT a tot l'estat. No són morts, són assassinats!"