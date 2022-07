Catalangate

Jordi Cuixart fixa la seva residència a Suïssa temporalment

L’expresident d’Òmnium Cultural; Jordi Cuixart va manifestar ahir a la tarda que fixava temporalment la seva residencia a Suïsa fent de president d’Òmnium Civil Rights Europe (OCRE) amb l’objectiu de seguir denunciant la vulneració de drets fonamentals per part de l’Estat espanyol: “Volem utilitzar tots els fronts per aconseguir el nostre objectiu que és l’assoliment de la República Catalana” perquè “estem convençuts que ho tornarem a fer i ho farem junts”, ha sentenciat en un acte a l’Ateneu de Sant Just Desvern per denunciar el “Catalangate”.

Cuixart ha participat telemàticament des de Fulleda (Les Garrigues), on passa les vacances. Mentre que presencialment s’ha comptat amb Xavier Antich, Anaïs Franquesa, codirectora d’Irídia i la periodista Ainhoa Sorrosal, que ha fet de moderadora

També s’ha ha apuntat que Cuixart seria l’encarregat de representar l’estratègia internacional de l’entitat a Europa, amb l’objectiu de continuar denunciant la vulneració de drets fonamentals per l’estat espanyol i coincidint amb la causa que té oberta al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). “Volem utilitzar tots els fronts per aconseguir el nostre objectiu, que és l’assoliment de la República Catalana”.