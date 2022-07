Especulació

El TSJC desestima pretensions de la Promotora Sa Riera Living a Begur

En una piulada de la Plataforma Salvem la costa de Begur remarca que el Tribunal "ens dona la raó!"

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat novament les pretensions de la Promotora de Jardins de Sa Riera Living –Varia Sa Riera SA- i confirma la mesura cautelar d’anotació al Registre de la Propietat sobre les finques afectades per l’edificació del macro complex de 52 habitatges implantat a la Platja de Sa Riera de Begur. D’aquesta forma, els eventuals adquirents de la promoció tindran coneixement de l’existència d’un recurs contenciós administratiu impugnant les llicències d’obres quina finalitat és obtenir el final enderroc de l’edificació, segons informa elPuntAvui.

Entitats ecologistes van denunciar fa uns mesos la important operació especulativa entorn el sector de la Pedrera de s’Antiga de Begur. En aquell moment, es troboven en venda 4 dels habitatges construïts per un import total d’uns 8.330.000 €, és a dir, una mitjana propera als 2 milions d’euros per xalet. Situació que per les entitats corrobora com l’operació de requalificació del sòl a l’antiga Pedrera de s’Antiga, permetent construir fins a 24 nous habitatges en uns terrenys que s’havien de restaurar, és en realitat una operació especulativa que hauria de ser vista com veritable escàndol públic.

També van denunciar la continuada i reiterada falta de respecte de l’Ajuntament de Begur pel medi natural, pel paisatge i per l’EIN Muntanyes de Begur. I pel fet que l’Ajuntament es posicioni sempre favorablement a promoure el totxo en el seu municipi. Tal i com s’ha evidenciat al permetre la 2ª fase d’edificació a la Pedrera de s’Antiga, però també pel fet d’haver impugnat el Pla Director Urbanístic (PDU) de sòls no sostenibles del litoral gironí aprovat per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de reduir els àmbits protegits pel PDU.