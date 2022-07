ensenyament

El curs escolar s'iniciarà amb mobilitzacions contra la gestió del conseller Cambray

Els set sindicats de docents amb representació a l’escola pública (USTEC, CCOO, Intersindical, Aspepc-SPS, UGT, CGT i USOC) han manifestat, en roda de premsa, les mobilitzacions que es duran a terme durant el mes de setembre, en el qual el curs escolar s’inicia més d’hora que mai (el dia 5 a infantil i primària i el 7 a secundària).

Els sindicats han acusat reiteradament al conseller Gonzàlez-Cambray de fer polítiques d’aparador, i han posat com a exemple la baixada de ràtios a I3, que serà molt difícil de dur a terme a determinades localitats, o l’increment de plantilles anunciades fa uns dies, ja que a la vegada es perdran els reforços covid (perquè el ministeri es nega a prorrogar aquests fons). “El curs començarà pitjor del que ha acabat aquest, amb menys personal”, han assegurat els sindicats, que s’han queixat molt especialment per com s’estan fent els nomenaments de plantilla, ja que professionals amb números baixos a la borsa d’interins s’estan quedant sense cap plaça demandada perquè les ocupen altres interins amb números alts que són triats com a substituts a través d’entrevista directa. Pels sindicats, “tenim un sistema de designació de llocs de treball de república bananera”, producte del decret de plantilles, la derogació del qual sempre és a la seva llista de reivindicacions.

També han afirmat que està havent-hi una “política de repressió” envers els docents que s’estan adherint a expressions de rebuig del conseller (com els claustres que l’han declarat persona non grata, uns 150 segons els seus càlculs). A banda, els sindicats també creuen que el primer dia d’inici de curs molts alumnes encara no tindran plaça, perquè el mateix dia 5 es reuneixen les comissions de garanties d’admissió a molts municipis, o que també hi haurà docents que no estaran nomenats, perquè “quan començàvem el 12 això ja passava”. “El setembre serà una bogeria”, han vaticinat.