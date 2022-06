Discriminació lingüística

El govern espanyol admet que Renfe exclou el valencià de la megafonia perquè “els trens són vells”

L'executiu espanyol ha justificat l'exclusió il·legal del valencià al·legant que no tots els missatges de megafonia es poden pregravar, però l'àudio aportat com a prova per l'ONG del valencià demostra que tots els missatges són pregravats

Plataforma per la Llengua denuncia que el govern espanyol ha mentit per a tractar de justificar que els trens de mitja distància entre Tortosa i València excloguen el valencià de la megafonia. Segons el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, els trens que circulen en aquesta línia no permeten "pregravar els missatges" i per això "és possible que en alguns casos no es puga atendre la previsió" d'emetre els missatges tant en castellà com en valencià. L'enregistrament publicat per l'ONG del valencià a mitjan març demostra que tots els missatges emesos en castellà ja són pregravats.

El Ministeri de Transports havia negat en diverses ocasions l'exclusió del valencià en aquesta línia, però Plataforma per la Llengua va publicar una gravació que ho demostrava i el govern espanyol s'ha vist forçat a reconèixer-ho, en una resposta al senador Carles Mulet, de Compromís. En aquesta contestació, el govern espanyol assegura, d'una banda, que "juntament amb el castellà, el valencià es fa servir amb caràcter general als missatges dels trens" i que, d'altra banda, l'antiguitat d'alguns vagons impossibilita la renovació de les locucions que anuncien les parades i fan indicacions als passatgers. Segons explica el ministeri, existeix un pla pendent des de 2019 que ha de permetre "renovar el 50% dels vehicles dedicats al servei públic" i que, d'aquesta manera, es garantirà "la qualitat i la millora dels serveis". Entre eixes millores, es trobaria, segons indiquen, l'acompliment de la legalitat: que la megafonia estiga també en valencià.

"Pròxima parada", en versió monolingüe

L'ONG del valencià ha pogut comprovar que la megafonia sona en la majoria de viatges en versió monolingüe, en castellà, i en comptades ocasions comunica també en valencià. Per a Plataforma per la Llengua, la incorporació del valencià a la megafonia dels trajectes que discorren per Catalunya i el País Valencià hauria de ser una prioritat i posa l'exemple dels trens de la rodalia de València, en què la llengua pròpia del territori ja és present, si més no parcialment, a la megafonia.

No és la primera vegada que l'ONG del valencià denuncia males pràctiques lingüístiques a Renfe. De fet, en més de deu ocasions l'entitat ha assenyalat l'absència de la llengua en la megafonia dels trens d'ALVIA i AVE que fan el recorregut entre Madrid i Castelló de la Plana. A més, l'empresa pública fragmenta la nostra llengua al web i permet als usuaris triar entre català i valencià. El web es va actualitzar el 2020, amb el valencià José Luis Ábalos de ministre, i va continuar fent la distinció com si foren dues llengües diferents.

Plataforma per la Llengua recorda que l'ús normal i oficial del valencià està reconegut per l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i que fer-lo servir és un deure legal per a les empreses públiques i per a les empreses que gestionen serveis per concessió de l'administració pública.