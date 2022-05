Surt en llibertat després de 20 de presó la fundadora de l'Exèrcit Roig japonès

Fusako Shigenobu va ser empresonada fa 22 anys per organitzar i dirigir l'atac del 1974 contra l'ambaixada francesa a l'Haia.

La fundadora de l'Exèrcit Roig Japonès, Fusako Shigenobu, va ser excarcelada aquest dissabte després de complir una condemna de 20 anys de presó per aquell atac a una ambaixada el 1974.

Fusako Shigenobu va ser detinguda a Osaka l'any 2000. Quan es trobava a la presó va anunciar el 2001 la dissolució de l'Exèrcit Roig Japonès, molts dels membres del qual han estat detinguts i empresonats.

L'Exèrcit Roig Japonès (日本赤軍, Nihon Sekigun)

L'Exèrcit Roig Japonès fou una organització comunista clandestina fundada el 1971 al Líban per Fusako Shigenobu, composta d'elements de l'extrema esquerra japonesa que, malgrat la poca incidència, va assolir especial protagonisme internacional durant la dècada de 1970 en realitzar una sèrie d'atemptats al costat del Front Popular per a l'Alliberament de Palestina. Als anys 80 va tenir una relativa inactivitat. L'èxit dels seus atacs va raure en la seva espectacularitat, en la seva capacitat de captar l'atenció del món a través de les imatges de televisió. Van aconseguir alliberar desenes de militants d'extrema esquerra presos al Japó i que van amagar-se a Líbia, Síria i el Líban durant dècades.

FUSAKO SHIGENOBU IS FINALLY FREE!



Japanese freedom fighter Fusako Shigenobu a co- founder of the Japanese Red Army was released from prison in Japan today after 20 years in detention. She is lifelong comrade of the PFLP and the Palestinian people and their struggle. pic.twitter.com/kAY5dUG1pj