Mossos d'Esquadra tramita dues multes de la policia espanyola per parlar en català

El PuntAvui s'ha fet ressò de la notícia que la direcció de Mossos d'Esquadra, depenent de la conselleria d’Interior, ha donat curs a dues sancions imposades per la policia espanyola a una dona a qui van vexar perquè els va parlar en català.

Els fet per justificar les dues multes provenen del març passat, quan una professora de català i francès, i d’origen magrebí, va anar a renovar-se el DNI a la comissari de la policia espanyola a Terrassa, i en parlar en català va ser vexada i denunciada pels agents. Els agents, moguts per catalanofòbia i xenofòbia, van tramitar dues denúncies contra la docent de Terrassa falsejant l'atestat, argumentant que els havia "faltado al respeto" i "con actitud chulesca." També al·legaven com a represàlia que no es volia identificar i que havia fugit corrents, tot i que l'atestat recull totes les seves dades i que ella havia acudit precisament a recollir el DNI.

Multes administratives i "errors"

El diari recull que per "una qüestió competencial, les denúncies de la Policia Nacional les tramita la direcció general de Policia, cosa que s’ha fet també en aquest cas imposant una sanció global de 701 euros a la mestra, 601 més 100." I a més a més que a "la resolució de la direcció general hi ha un error greu, ja que atribueix a Mossos d’Esquadra la sanció original, si bé identifica els dos agents actuants amb un número professional de sis xifres, mentre els TIP dels Mossos són de cinc. El número policial que surt al document és el del policia que va vexar la mestra."